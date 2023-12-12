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Ekonomi

Kosova sahte madeni avrolarla boğuşuyor

Balkan ülkesi Kosova, son dönemde ülkede sahte madeni avroların artması nedeniyle ciddi sıkıntı yaşıyor.

Eren Beksaç  | 12.12.2023 - Güncelleme : 12.12.2023
Kosova sahte madeni avrolarla boğuşuyor Fotoğraf: Eren Beksaç/AA

Priştine

Sahte paralar en fazla sosyal medya platformlarında açılan hesaplar aracılığıyla piyasaya sürülüyor. Söz konusu madeni paralar, gerçek değerinin yaklaşık yarı fiyatına alıcı buluyor.

Kosova Adli Tıp Ajansında, paraların gerçekliğini kontrol etmekle görevli uzman Nadire İbrahimi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, son yıllarda görülmeye başlanan sahte madeni paralarda en büyük artışın bu yıl yaşandığını söyledi.

Bu yıl kurum olarak inceledikleri madeni avroların yüzde doksanından fazlasının sahte olduğunu belirten İbrahimi, "Toplamda incelemeye gelen 38 bin 137 sahte paradan, 36 bin 269'unun 2 avro, 1832'sinin 1 avro ve sadece 36'sının 50 sent olduğu tespit edildi." dedi.

İbrahimi ayrıca sahte madeni paranın koyu rengi, biçim bozukluğu ve mıknatısa daha güçlü yapışmasıyla gerçeğinden kolayca ayırt edilebileceğine dikkati çekti.

Ülkedeki çoğu işletme, özellikle madeni 2 avroyu kabul etmiyor. Bazı işletmeler de sahte parayı gerçeğinden ayırt edebilmek için farklı yöntemler kullanıyor.

Başkent Priştine’de garsonluk yapan Arti, madeni paraları kontrol etmek için bazen mıknatıs kullandıklarını ancak sahteleri gerçeklerinden ayırt etmenin neredeyse imkansız olduğunu dile getirdi.

Kosova polisi, sahte paraların ülkeye girişini önleme amaçlı birçok operasyon düzenlemişti. 29 Kasım’daki operasyonda yaklaşık 85 bin avro sahte madeni parayı Kuzey Makedonya’dan Kosova’ya getiren 6 kişi yakalanmıştı.

Kosova Merkez Bankası, madeni avroların işletmelerce kabul edilmemeye başlanması ardından açıklama yayınlamış, avro cinsinden istisnasız tüm banknot ve madeni paraların geçerli bir ödeme aracı olduğunu bildirmişti.

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