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Ekonomi

Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na başvurular başladı

Bu yıla ilişkin Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı (KOOP-DES) başvuruları 28 Nisan'a kadar yapılabilecek.

Deniz Çiçek Palabıyık  | 03.04.2023 - Güncelleme : 03.04.2023
Kooperatiflerin Desteklenmesi Programı'na başvurular başladı

Ankara

Ticaret Bakanlığının internet sitesinde yer alan duyuruya göre, 2023 yılına ilişkin KOOP-DES Programı başvuru süreci başladı.

KOOP-DES Programı ile kooperatif ve üst kuruluşlarının üretim ve istihdama katkısı olacak yatırım projelerinin desteklenmesi, faaliyetlerinde etkinlik ve verimliliğin sağlanması, teknoloji ve yeni üretim tekniklerinden yararlanmalarına katkıda bulunulması, rekabet güçlerinin artırılması ve bireysel tasarrufların uygun kooperatif girişimcilik modelleri ile ekonomiye kazandırılması hedefleniyor.

KOOP-DES'e, kapsamında kuruluş, işleyiş ve denetimleri Bakanlıkça gerçekleştirilen, ortaklarının çoğunluğunu kadınların oluşturduğu ve kadın emeğini değerlendirme amacı güden kooperatifler ve üst kuruluşları başvurabilecek.

Başvurular 28 Nisan'a kadar ticaret il müdürlüklerine yapılacak.

Duyuruda, program kapsamında desteklenecek proje konularına ilişkin de bilgi verildi. Buna göre, kooperatiflerin üretim ve istihdama katkısı olacak projelere ilişkin olarak makine ve/veya ekipman ile ilgili mal alımlarına, ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerin işletecekleri yaşlı ve engelli bakım merkezleri ile çocuk kulüpleri, kreş ve gündüz bakımevlerinin demirbaş eşya niteliğindeki yatırım malı alımlarına, ürettikleri ürünlerin tanıtımı ve pazarlanmasına ilişkin sergi ve fuar katılımlarına yönelik hizmet alımlarına ve projelerine ilişkin nitelikli personel istihdamlarına destek verilecek.

Hibeye esas proje tutarı azami sınırı, mal alımlarında 200 bin lirayı, hizmet alımlarında 30 bin lirayı, nitelikli personel istihdamında yıllık bir personel için 103 bin lirayı, iki personel için toplam 206 bin lirayı geçemeyecek.

Üst sınırlar içerisinde proje tutarlarının kalkınmada öncelikli yörelerde yüzde 75'i, diğer bölgelerde yüzde 50'si, kalkınmada öncelikli yöre şartı aranmaksızın ortaklarının en az yüzde 90'ını kadınların oluşturduğu kooperatiflerde yüzde 75'i Bakanlıkça karşılanabilecek.

Proje tutarlarının kalan kısmı ise proje yürütücüsü kooperatif tarafından ödenecek.

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