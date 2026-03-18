Kolonya satışlarında bayram hareketliliği yaşanıyor
Türk kültürünün ve bayramların güçlü sembollerinden biri olan kolonyada, Ramazan Bayramı'nın yaklaşmasıyla alışveriş hareketliliği artarken satışlarda da normal dönemlere göre yaklaşık yüzde 50 artış bekleniyor.
Özellikle bayram ziyaretlerinde tüketimi artan kolonya, sadece güzel koku değil, aynı zamanda temizlik ve dezenfekte amaçlı kullanılan bir ürün olarak tercih ediliyor.
Eyüp Sabri Tuncer Yönetim Kurulu Başkanı Engin Tuncer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, her yıl bayram öncesi dönemlerde kolonya satışlarında belirgin bir hareketlilik oluştuğunu ve yaklaşan Ramazan Bayramı ile birlikte perakende sektörünün de talebinin arttığını belirtti.
Perakende sektörünün genellikle bayramdan 4-6 hafta önce siparişlerini artırmaya başladığını dile getiren Tuncer, "Özellikle son 2 hafta satışların en hızlı arttığı dönem oluyor. Bayram ziyaretlerinde kolonya ikramı hala güçlü bir gelenek olduğu için bu dönemde hem ev tüketimi hem de hediye amaçlı satın almalar artıyor." ifadesini kullandı.
Tuncer, kolonya kültürünün geçmişten bu yana eve gelen misafirlere, otobüs yolculuklarında, restoranlarda ve hasta ziyaretlerinde sıklıkla kolonya ikram edilmesiyle yerleştiğini, bu sayede insanlara ellerini yıkamalarını söylemek yerine kolonya ile temizlik sağlandığını ifade etti.
Bu alışkanlıkların zamanla kültüre dönüştüğünü belirten Tuncer, kolonyanın hem kültürün hem de bayramların en güçlü sembollerinden biri haline geldiğini belirterek, "Özellikle bayram dönemlerinde satışlar normal dönemlere göre yüzde 40-50 civarında artış gösterebiliyor. Bu yıl da bayram öncesi satış ivmesinin oldukça güçlü olduğunu söyleyebiliriz." diye konuştu.
"Türkiye genelinde kolonya tüketimi 2025'te 30 milyon litre seviyesinde gerçekleşti"
Engin Tuncer, geçen yılın kolonya kategorisi için dengeli ve güçlü bir yıl olduğunu vurgulayarak, "2025'te Türkiye genelinde kolonya tüketimi ölçülebilir pazar verilerine göre 30 milyon litre seviyesinde gerçekleşti. Bu yıl boyunca da kolonya satışlarının bu seviyede seyretmesini öngörüyoruz. Bizim açımızdan bakıldığında kolonya kategorisi hem iç pazarda hem de ihracatta büyümeye devam etti. Bu yıl da bu büyümenin sürmesini bekliyoruz." dedi.
Tuncer, pandemi döneminde kolonyanın yalnızca bir ikram ürünü değil, aynı zamanda günlük hijyen alışkanlığının bir parçası haline geldiğini hatırlatarak, "Bugün baktığımızda tüketimin iki yönlü ilerlediğini görüyoruz. Bir yandan kolonya artık yıl boyunca kullanılan hoş koku ve ferahlık veren bir ürün haline geldi. Öte yandan bayram dönemlerinde kolonya tekrar kültürel bir simge olarak öne çıkıyor ve satışlarda artış yaşanıyor." ifadesini kullandı.
Kolonyanın 19. yüzyıldan beri Türk kültürünün bir parçası olduğunu, Osmanlı döneminde Avrupa'dan gelen esanslarla bilinirliğinin arttığını belirten Tuncer, şunları söyledi:
"Dedem rahmetli Eyüp Sabri Tuncer kendi adıyla açtığı dükkanının tanıtımını yapmak, kolonyayı tanıtmak için çeşitli faaliyetler yaptı. 1936'da kendi elleriyle hazırladığı broşürü Ankara'da posta kutularına atarak dağıtıyor ve mağazasına gelenlere bir adet seçtikleri kokunun bedelsiz, hediye verileceğini yazıyor. Yine o dönemlerde kolonyayı tanıtmak için Ankara garına gelen yolculara kolonya ikram ederek insanlara nasıl kullanılacağını aktarıyor. Bu sayede hızla tanınmaya ve kolonya kullanımını artırmaya başlıyor. 1960'lı yıllarda babam Sabahattin Tuncer'in bitkilere ve esans üretimine olan merakı sayesinde Türkiye'de ilk defa yerli esans üretimi gerçekleşiyor ve kendi limon kolonyasının formülünü geliştiriyor ve ilk zamanlarda Ankara'da, daha sonra Türkiye'de bilinen bir marka haline geliyor. Bu, aynı zamanda ülkemizde esans üretiminin gelişimi açısından çok büyük bir adım. Yerli üretim yaygınlaştı ve kolonya misafir ağırlama kültürünün vazgeçilmez bir parçası haline geldi."
"50'ye yakın farklı koku seçeneğimiz bulunuyor"
Tuncer, geçmişten bu yana kolonya çeşitlerinde değişiklikler de yaşandığını dile getirerek, 1936'da yasemin, hanımeli, limon, fujer, unutmabeni, menekşe gibi çeşitli kokular olduğunu, ilerleyen dönemlerde tütün, lavanta, hatıralar gibi kokuların da yaygınlaştığını söyledi.
Günümüzde kolonya kategorisinin çok daha zengin olduğunu ifade eden Tuncer, "Klasik limon kolonyası vazgeçilmez ve markamızla bütünleşen bir koku olsa da mandalina, Japon kiraz çiçeği, okyanus, Ayvalık zeytin çiçeği gibi klasikleşmiş kokularımızın yanı sıra son zamanlarda trend olan oud kokuları ile manolya, yasemin, amber kokularımızın da aralarında olduğu 50'ye yakın farklı koku seçeneğimiz bulunuyor." dedi.
Tuncer, özellikle uzun süredir satışta olan ve sadece yerli değil, yabancı turistlerin de ilgisini çeken "İstanbul'un Kokuları" kolonya serilerinin de dikkat çektiğini dile getirdi.
"Sektör, verimlilik ve ölçek avantajı sayesinde fiyatları dengede tutmayı başarıyor"
Tuncer, kolonya fiyatlarının diğer ürünlere göre daha dengeli kalmasında Türkiye'de güçlü bir üretim altyapısı, yerli üretim oranının oldukça yüksek ve sektöre yön veren markaların yıllar içinde ciddi bir üretim deneyimi kazanmasıyla etkili olduğunu vurguladı.
Kolonyanın geniş tüketici kitlesine hitap eden bir ürün olduğunu, buna bağlı da üreticiler olarak fiyatları mümkün olduğunca erişilebilir seviyede tutmaya çalıştıklarını kaydeden Tuncer, "Ham madde maliyetleri elbette etkili oluyor, dövize bağlı olan etil alkol ve esans fiyatlarındaki değişimler fiyatlara yansıyabiliyor. Ancak sektör genel olarak verimlilik ve ölçek avantajı sayesinde fiyatları dengede tutmayı başarıyor." ifadesini kullandı.
Tuncer, Eyüp Sabri Tuncer'in 1923'ten beri aktif olarak faaliyet gösterdiğini, Ankara'daki fabrikasında kolonya başta olmak üzere kişisel bakım, ev bakım ve temizlik ürünlerinde doğal içerikli ürünler geliştirerek Türkiye'nin uluslararası standartlarda hijyenik üretim ve dağıtım yapan bir firma olduğunu belirtti.
Firmanın Balıkesir'de 100 dönümlük arazi üzerine yaklaşık 1,3 milyar lira değerinde yeni bir etil alkol üretim tesisi yatırımı yaptığını dile getiren Tuncer, "Yıllık 50 milyon litre kapasiteyle Türkiye'nin ihtiyacını karşılamayı hedefleyen bu stratejik yatırımla yerli ham madde erişimini güçlendirmeyi amaçlıyoruz." dedi.