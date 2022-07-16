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Ekonomi

Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek

Tarıma dayalı ekonomisi her geçen gün gelişen Kilis'in önemli gelir kaynaklarından domateste bu yıl 90 bin ton rekolte bekleniyor.

Cebrail Caymaz   | 16.07.2022
Kilis'te bu sezon domates verimi yüksek Fotoğraf: Cebrail Caymaz/AA

Kilis

Zeytin, üzüm ve biber başta olmak üzere birçok ürünün yetiştirildiği kentte, çiftçiler domates hasadı yapıyor.

Kentte yaklaşık 9 bin dekarlık alanda geçen yıl dekar başına ortalama 7 ton verimle 63 bin ton domates üretildi. Bu yıl ise rekoltenin 90 bin ton olacağı tahmin ediliyor.

Toplanan domatesler, kentteki satışının yanı sıra kamyonlarla çevre illere götürülüyor.

Kilis Ziraat Mühendisleri Odası Başkanı Güven Özdemir, AA muhabirine, domates yetiştiren çiftçilerin bu sezon elde ettikleri verimle yüzlerinin güldüğünü söyledi.

Özdemir, "Bu sene dekara 10 ton gibi bir beklentimiz var. Toplamda 90 bin ton domates bekliyoruz. Kuraklığa rağmen bu sene verim yüksek." diye konuştu.

Polateli İlçe Tarım ve Orman Müdürü Ömer Murat Kavuşturan da bölgenin daha çok desteklenmesi ve sulama alanlarının gelişmesi için çalıştıklarını belirtti.

Kentte yetiştirilen domates ve biberin salça olarak da değerlendirilmesi için projeler yürüttüklerini ifade eden Kavuşturan, bunu hayata geçirdiklerinde çiftçinin alternatif satış zincirlerine ulaşarak daha yüksek gelir elde edeceğini dile getirdi.

Kavuşturan, tarımda zararlılarla mücadele konusuna değinerek, "Çiftçilerimizin mücadelesine bizler de destek oluyoruz. Zirai mücadele anlamında feromon tuzaklar veriyoruz. Bu tuzaklara yakalanan böcek sayılarıyla birlikte ilaçlama başlangıçlarının duyurularını yapıyoruz. Onlar da buna göre bilinçli bir ilaçlama yaparak daha sağlıklı, ilaç kalıntısı olmayan güzel bir sebze yetiştiriciliği yapmaya çalışıyorlar." dedi.

Çiftçi Mehmet Çağlı da bu yıl 20 dönümde domates yetiştirdiğini, geçen yıl dekar başına 8 ton olarak gerçekleşen domates veriminin bu yıl 13-15 ton olmasını beklediğini söyledi.

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