Dolar
40.05
Euro
46.92
Altın
3,310.95
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,167.26
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

"Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da düzenlenecek

Türkiye ile Malezya arasında katılım finansı alanındaki işbirliklerini geliştirmeyi hedefleyen "Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da İstanbul'da yapılacak.

Uğur Aslanhan  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
"Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da düzenlenecek

İstanbul

Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisinden yapılan açıklamaya göre, Malezya Uluslararası İslami Finans Merkezi Liderlik Konseyi (Malaysia International Islamic Financial Centre Leadership Council-MLC) işbirliğinde düzenlenen forum, İstanbul Finans Merkezi Ziraat Bankası Oditoryumu'nda gerçekleştirilecek.

Program kapsamında, MLC Yönetim Kurulu Başkanı Azman Mokhtar başkanlığında düzenleyici ve denetleyici kurumların yöneticileri ile İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve tekafül gibi alanlarda faaliyet gösteren 20'nin üzerinde üst düzey finans temsilcisi Türkiye'ye gelecek.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Ziyaretin odak noktası, İstanbul Finans Merkezi ve Türkiye'deki yatırım olanaklarının tanıtılması, kamu kurumları ve sektörel birliklerin işbirliğinin güçlendirilmesi ve yatırım fırsatlarının değerlendirilmesi olacak.

Programın ilk gününde "İstanbul Boğazından Malakka Boğazına: Katılım Finansın Geleceğini Şekillendirmek" başlıklı özel bir etkinlik düzenlenecek. Etkinlikte iki ülke arasında bilgi ve deneyim paylaşımı, kapasite geliştirme ve politika eşgüdümüne dönük paneller, sunumlar, yuvarlak masa toplantıları ve görüşmeler gerçekleştirilecek.

"İşbirliği olanakları ve gelişim imkanları ele alınacak"

Açıklamada görüşleri yer alan Cumhurbaşkanlığı Yatırım ve Finans Ofisi Başkanı Ahmet Burak Dağlıoğlu, programın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla şubatta gerçekleştirdiği Pakistan, Malezya ve Endonezya ziyaretlerinin ardından Malezya ile ilişkilerin somutlaştırılmasına yönelik önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Malezya ve Türkiye arasındaki ekonomik ilişkilerin büyük bir potansiyel taşıdığını kaydeden Dağlıoğlu, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Özellikle Cumhurbaşkanımızın şubattaki ziyaretiyle önemli bir ivme kazandı. Programla bu ivmeyi sürdürmeyi hedefliyoruz. Ziyaret kapsamında iki ülke için de kritik öneme sahip olan tekafül, İslami bankacılık, sermaye piyasaları ve yetenek gelişimi gibi farklı alanlarda işbirliği olanakları ve gelişim imkanları ele alınacak. Etkinlik, bu yönüyle Malezya'dan doğrudan yatırımcı odaklı ve katılım finans alanında bugüne kadar düzenlenen ilk yatırım misyonu olma niteliği taşıyor."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Genç avukatlara büro kurabilmeleri için kredi desteği verilecek
DMM "720 bin kız çocuğu ilkokul 4. sınıftan sonra okulu bıraktı" iddialarını yalanladı
Kırklareli ve Uşak'taki orman yangınlarına havadan ve karadan müdahale ediliyor
İçişleri Bakanı Yerlikaya: FETÖ'ye yönelik düzenlenen operasyonlarda 17 bin 684 şahsı gözaltına aldındı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Karalar ve Büyükçekmece Belediye Başkan Vekili Şahin görevlerinden uzaklaştırıldı

Benzer haberler

"Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da düzenlenecek

"Katılım Finansın Geleceği Türkiye-Malezya İş Forumu" 10-11 Temmuz'da düzenlenecek

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet