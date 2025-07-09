Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu
ABD'li çip şirketi Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.
New York
Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasından hemen sonra yaklaşık yüzde 2,8 artışla 164,42 dolara tırmandı.
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Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıkarken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.
Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.
Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 3,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.