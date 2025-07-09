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Ekonomi

Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu

ABD'li çip şirketi Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu.

Sevgi Ceren Gökkoyun  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Nvidia, piyasa değeri 4 trilyon dolara ulaşan ilk şirket oldu

New York

Şirketin hisseleri ABD'de piyasaların açılmasından hemen sonra yaklaşık yüzde 2,8 artışla 164,42 dolara tırmandı.

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Böylece şirketin piyasa değeri 4 trilyon doların üzerine çıkarken, Nvidia bu eşiği aşan ilk şirket olarak kayıtlara geçti.

Nvidia'nın piyasa değeri, yapay zeka çiplerine olan yüksek taleple geçen yıl şubat ayında ilk kez 2 trilyon doları, haziran ayında da 3 trilyon doları aşmıştı.

Dünyanın en değerli şirketleri listesinde ilk sırada yer alan Nvidia'yı, 3,8 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Microsoft ve 3,1 trilyon dolarlık piyasa değeriyle Apple takip ediyor.

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