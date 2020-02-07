Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Ankara
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.
Cumhurbaşkanlığı atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Buna göre, Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.
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