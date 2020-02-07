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Ekonomi

Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Muhammed Ali Toruntay   | 07.02.2020
Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı

Ankara

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Yatırım Ofisi Başkanlığına Ahmet Burak Dağlıoğlu atandı.

Cumhurbaşkanlığı atama kararı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre, Yatırım Ofisi Başkanı Salim Arda Ermut'un yerine Ahmet Burak Dağlıoğlu getirildi.


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