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Ekonomi

Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi

Kars'ta yüksek rakımda ekilen ve yüksek verim beklenen yağlık ayçiçeğinin hasadına başlandı.

Cüneyt Çelik   | 27.10.2022
Kars'ta yüksek rakıma ekilen yağlık ayçiçeğinde hasat dönemi Fotoğraf: Cüneyt Çelik/AA

Kars

Kars Valiliği, Tarım ve Orman İl Müdürlüğü ile İl Özel İdaresi Genel Sekreterliğinin katkılarıyla yürütülen "Bitkisel Üretim Projeleri" kapsamında çiftçilere verilen tohum desteği kapsamında kentte 2 bin 60 dekar alana yağlık ayçiçeği ekildi.

Yaklaşık 2 bin metre rakımda ektikleri yağlık ayçiçeğinde hasada başlayan çiftçiler yüksek rekolte bekliyor.

Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, Selim ilçesine bağlı Yukarı Kotanlı köyündeki ayçiçeği tarlasında biçerdöverle hasat yaptı.

Öksüz, gazetecilere, tarım ve hayvancılık şehri olan Kars'ta bu alandaki projeler doğrultusunda çalışmalar yaptıklarını ifade ederek, "Ürün yelpazesi çalışmalarından birisi de yağlık ayçiçeği üretimiydi. Amacımız yağlık ayçiçeği üretimini yaygınlaştırmak. Köylümüz, çiftçimiz daha çok kazanıp katma değer katsın ve şehrimizi kalkındıralım." dedi.

Bazı bölgelerde ilk defa yağlık ayçiçeğini ektiklerini anlatan Öksüz, "2022 yılında Selim ilçemizde ağırlıklı olmak üzere, merkez ve Arpaçay ilçemizde 2 bin 60 dekar alanda ayçiçeği ekimi yaptık. Bunun 260 dekarı Selim ilçesinde. Hasatta verim gayet güzel, bundan dolayı da mutlu olduk. Cumhurbaşkanımızın kararıyla ayçiçeği, havza bazlı destekleme kapsamına alındı. Yani kilogramda 50 kuruş daha destek alacak, bu da sevindirici." diye konuştu.

Öksüz ve beraberindekiler daha sonra tarlada incelemelerde bulundu.

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