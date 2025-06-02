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Ekonomi

KARDEMİR mayıs ayında rekor sevkiyat gerçekleştirdi

Karabük Demir ve Çelik Fabrikalarından (KARDEMİR), mayıs ayında 81 bin 326 ton nervürlü inşaat çeliği ve toplamda 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatı gerçekleştirilerek aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaşıldığı bildirildi.

Orhan Kuzu  | 02.06.2025 - Güncelleme : 02.06.2025
KARDEMİR mayıs ayında rekor sevkiyat gerçekleştirdi

Karabük

Fabrikadan yapılan yazılı açıklamada, KARDEMİR'in mayıs ayı itibarıyla gerçekleştirdiği sevkiyat verileriyle üretim ve lojistik gücünü bir kez daha ortaya koyduğu ve önemli başarıya daha imza attığı belirtildi.

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Fabrikanın 2025 yılı için 2,5 milyon tonluk satış hedefi belirlediği aktarılan açıklamada, "Bu doğrultuda üretimine hız verirken, sevkiyat performansında da dikkat çekici artış yaşanmıştır. Mayıs ayında 81 bin 326 ton nervürlü inşaat çeliği ve toplamda 254 bin 300 ton nihai mamul sevkiyatı gerçekleştirilerek, aylık bazda en yüksek sevkiyat tonajına ulaşılmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yılın ilk beş ayında ulaşılan 1 milyon 77 bin 151 tonluk toplam sevkiyatla, bugüne kadarki en yüksek kümülatif sevkiyat rakamının da kaydedildiği bilgisine yer verilen açıklamada, "Bu başarı, sürdürülebilir üretim gücümüz ve etkin sevkiyat süreçlerimizle Türk sanayisine sağladığımız katkının güçlü göstergesidir. Hedef odaklı üretim anlayışı ve planlı organizasyon yapısıyla şirketimiz, yıl sonu hedeflerine emin adımlarla ilerlemektedir." denildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen KARDEMİR Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir, 2025 yılı hedefleri doğrultusunda üretim, satış ve sevkiyat süreçlerinde kararlılıkla ilerlediklerini vurgulayarak, "Mayıs ayında ulaştığımız bu başarılı sonuçlar, güçlü ekip çalışmasının, stratejik planlamanın ve mühendislik altyapımızın somut yansımasıdır. Bu önemli başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Aynı azim ve kararlılıkla ülkemiz sanayisine değer katmaya ve hedeflerimize emin adımlarla yürümeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

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