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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), martta bir önceki aya göre 0,7 puan artarak yüzde 77,3 seviyesine yükseldi.

Murat Aslan   | 25.03.2022
Kapasite kullanım oranı martta yüzde 77,3 seviyesinde gerçekleşti

İstanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1.761 iş yeri tarafından mart ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, martta bir önceki aya kıyasla 0,7 puan artışla yüzde 77,3'e çıktı.

Aynı dönemde mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) 1 puan yükselişle yüzde 78,2 düzeyinde gerçekleşti.

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