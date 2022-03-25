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Ekonomi

Borsa güne yükselişle başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,23 artışla 2.181,31 puandan başladı.

Belgin Yakışan Mutlu   | 25.03.2022
Borsa güne yükselişle başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 5,11 puan ve yüzde 0,23 değer kazanarak 2.181,31 puana yükseldi.

Bankacılık endeksi yüzde 0,06 ve holding endeksi yüzde 0,36 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 0,75 ile elektrik, en çok kaybettiren yüzde 1,47 ile sigorta oldu.

Bu arada, Borsa İstanbul AŞ, BIST 50 endeksinde yer alan paylarda, bugünkü seansta da açığa satış işlemlerinde yukarı adım kuralı uygulanacağını duyurdu.

BIST 100 endeksi, dün satış ağırlıklı bir seyir izlemesinin ardından günü de yüzde 0,32 azalışla 2.176,20 puandan tamamladı.

Analistler, Rusya-Ukrayna savaşının küresel çapta fiyatlamalar üzerinde belirleyici olmaya devam ettiğini belirterek, ABD ile Çin arasındaki tansiyonun artmasının da risk iştahını törpülediğini söyledi.

Bu gelişmelerle küresel pay piyasalarında karışık bir seyir izlendiğini, güvenli liman olarak görülen varlıklara talebin kısmen de olsa arttığını ifade eden analistler, bugün yurt içinde reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı, yurt dışında ise İngiltere'de perakende satışlar, Almanya'da Ifo iş ortamı güven endeksi ve ABD'de Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi ile bekleyen konut satışlarının takip edileceğini bildirdi.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.150 ve 2.130 seviyelerinin destek, 2.195 puanın direnç konumunda bulunduğunu ifade etti.

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