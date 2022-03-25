Dolar
14.82
Euro
16.33
Altın
1,959.62
ETH/USDT
3,119.70
BTC/USDT
43,920.00
BIST 100
2,186.84
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, Muhsin Yazıcıoğlu’nu anma etkinliğinde konuşuyor YÖK Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, YÖK Araştırma Üniversiteleri Toplantısı'nda konuşuyor.
logo
Ekonomi

Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 119,44 dolardan işlem görüyor.

Firdevs Yüksel   | 25.03.2022
Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar

İstanbul

Dün 123,74 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 119,03 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varil fiyatı, bugün saat 09.49 itibarıyla kapanışa göre yüzde 0,34 artışla 119,44 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 112,56 dolardan alıcı buldu.

Rusya-Ukrayna Savaşı'na ilişkin diplomasi ve yaptırım adımları küresel petrol piyasalarının odağındaki yerini koruyor.

ABD Başkanı Joe Biden, dün Brüksel'de düzenlenen NATO, G7 ve AB Liderler Zirvesine katılmasının ardından, AB Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile ortak açıklama yayımladı.

ABD ve AB'nin benzer düşünen ortaklarla birlikte yaptırımlarını güçlendirdiği belirtilen açıklamada, enerji arz güvenliğini sağlamak ve Rus fosil yakıtlarına bağımlılığı azaltmak için iş birliğinde somut adımlar atıldığı kaydedildi.

Biden, ayrıca Rusya'nın G20 ülkeleri arasından çıkarılmasını desteklediklerini ifade etti.

Diğer tarafta ise Rus parlamentosunun alt kanadı Duma'nın Bütçe Komitesi Başkanı Pavel Zavalnıy, Rusya ile dost olan ülkelerle enerji ticaretini yerel para birimleriyle, gerekirse Bitcoin'le de yapabileceklerini söyledi.

Öte yandan, uzmanlar, ABD'nin Çin'e Rusya'ya yardım etmemesi konusunda uyarıda bulunmasına karşın, Çin'in Rusya'dan iskontolu petrol aldığına yönelik söylentilerin iki ülke arasında tansiyonu yükseltebileceği endişesinin de fiyatlar üzerinde etkili olduğunu kaydetti.

Kazakistan petrol ihracatının durması arz endişelerini artırıyor

Kazakistan petrolünü Rusya'nın Karadeniz kıyısındaki Novorossiysk terminaline taşıyan Hazar Boru Hattı Konsorsiyumu'nda sevkiyatın, Novorossiysk Deniz Terminali'nin Karadeniz'de yaşanan fırtına ve devam eden kötü hava şartları nedeniyle hasar görmesi sonucunda tamamıyla durması da arz endişelerini artırdı.

Kazakistan Enerji Bakanlığı, ülkenin petrol ihracatının yaklaşık yüzde 80'inin yapıldığı hattın durmasının ardından sevkiyat için alternatif güzergahlar araştırdıklarını bildirdi.

Brent petrolde teknik olarak 120,10 ile 122,35 dolar aralığının direnç, 117,85 ile 115,60 dolar aralığının ise destek bölgesi olarak izlenebileceği belirtiliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Çin'de son 24 saatte 1366, Hong Kong'da 13 bin 74 Kovid-19 vakası tespit edildi
Avustralya’ya gidecekler için Kovid-19 test zorunluluğu 17 Nisan'da kaldırılacak
Türkiye'de 16 bin 894 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 77 kişi hayatını kaybetti
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 975 bine yaklaştı
Almanya'da günlük Kovid-19 vaka sayısı 318 binle en yüksek seviyeye çıktı

Benzer haberler

Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 119,44 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 115,77 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 111,50 dolar

İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı

İngiltere’de akaryakıt fiyatları bir kez daha rekor kırdı
Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar

Brent petrolün varil fiyatı 109,92 dolar
Putin: ABD’de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor, halklarını kandırıyorlar

Putin: ABD’de petrol ürünleri fiyatı bizim yüzümüzden artmıyor, halklarını kandırıyorlar