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Ekonomi

Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), kasımda bir önceki aya göre 1,0 puan azalarak yüzde 75,9 seviyesine geriledi.

Duhan Değirmenci   | 24.11.2022
Kapasite kullanım oranı kasımda yüzde 75,9 seviyesinde gerçekleşti

Istanbul

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'ndan (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1734 iş yeri tarafından kasım ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.

Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, kasımda bir önceki aya kıyasla 1,0 puan azalarak yüzde 75,9'ya indi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı da (KKO-MA) bir önceki aya göre 0,7 puan azalışla yüzde 75,9 oldu.

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