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Ekonomi

Borsa güne rekor seviyeden başladı

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, güne yüzde 0,54 artarak 4.880,46 puanla tüm zamanların en yüksek seviyesinden başladı.

Murat Aslan   | 24.11.2022
Borsa güne rekor seviyeden başladı

İstanbul

Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,31 puan ve yüzde 0,54 değer kazanarak 4.880,46 puana çıktı.

Bankacılık endeksi yüzde 0,60 ve holding endeksleri yüzde 0,46 artış kaydetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,77 ile inşaat, tek kaybettiren yüzde 0,08 ile menkul kıymet yatırım ortaklığı oldu.

BIST 100 endeksi, dün yüzde 1,54 değer kazanarak 4.854,16 puanla kapanış rekorunu kırdı.

Analistler, küresel pay piyasalarında ABD Merkez Bankası'nın (Fed) toplantı tutanaklarındaki faiz artırım hızının yavaşlatılmasına ilişkin güçlü sinyallerle pozitif bir seyir izlendiğini belirterek, yurt içi piyasalarda gözlerin Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) faiz kararına çevrildiğini söyledi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda Fed'in aralık toplantısında 50 baz puan faiz artışına gitmesine kesin gözüyle bakılırken, 75 baz puan faiz artırım ihtimali oldukça zayıflamış görünüyor.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler TCMB'nin faiz indirimlerine devam edeceğini öngörüyor. Ekonomistlerin çoğunluğu politika faizinin 150 baz puan düşürülerek yüzde 9'a çekileceğini tahmin ediyor.

Bugün TCMB'nin faiz kararının yanı sıra reel sektör güven endeksi ve kapasite kullanım oranı ile Almanya'da Ifo iş dünyası endekslerinin takip edileceğini aktaran analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 4.900 ve 4.950 seviyelerinin direnç, 4.800 ve 4.750 puanın destek konumunda olduğunu kaydetti.

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