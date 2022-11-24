Dolar
18.63
Euro
19.42
Altın
1,755.78
ETH/USDT
1,211.90
BTC/USDT
16,712.00
BIST 100
4,873.60
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile 81 ilden gelen öğretmenlerle Ulus'taki Birinci Meclis'te düzenlenen programda konuşuyor Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Antalya'da “Uluslararası Resort Turizm Kongresi”nde konuşuyor Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, İstanbul'da ‘’Tarım Varsa Hayat Var Projesi Gazeteci Buluşması'’nda konuşuyor Boğaziçi Üniversitesi Kandilli Rasathanesi ve Deprem Araştırma Enstitüsünde Düzce'nin Gölyaka ilçesinde meydana gelen depreme ilişkin basın toplantısı düzenleniyor
logo
Ekonomi

Güven endeksi, kasımda hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Güven endeksi kasımda geçen aya oranla hizmet sektöründe yüzde 1 azalırken, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe yüzde 1,2 arttı.

Merve Özlem Çakır   | 24.11.2022
Güven endeksi, kasımda hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Ankara

Türkiye İstatistik Kurumu, kasım ayına ilişkin hizmet, perakende ticaret ve inşaat güven endekslerini açıkladı.

Buna göre, mevsim etkilerinden arındırılmış güven endeksi kasımda aylık bazda hizmet sektöründe yüzde 1 azaldı. Endeks, perakende ticaret sektöründe yüzde 2,1, inşaat sektöründe de yüzde 1,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış hizmet sektörü güven endeksi ekimde 119,3 iken kasımda 118,1 değerini aldı.

Hizmet sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş durumu yüzde 2,6, son 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep yüzde 2,6 azalırken, gelecek 3 aylık dönemde hizmetlere olan talep beklentisi yüzde 1,7 arttı.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi

Mevsim etkilerinden arındırılmış perakende ticaret sektörü güven endeksi ekimde 119,4 iken bu ay 121,9'a çıktı.

Perakende ticaret sektöründe geçen aya göre, son 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar yüzde 2,6, mevcut mal stok seviyesi yüzde 1,5, gelecek 3 aylık dönemde iş hacmi-satışlar beklentisi yüzde 2,2 yükseldi.

Mevsim etkilerinden arındırılmış inşaat sektörü güven endeksi geçen ay 90,5 iken bu ay 91,6 oldu.

İnşaat sektöründe geçen aya göre, alınan kayıtlı siparişlerin mevcut düzeyi yüzde 1,6, gelecek 3 aylık dönemde toplam çalışan sayısı beklentisi alt endeksinde ise yüzde 0,8'lik artış kaydedildi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Müzik üniversitesi öğrencilerinden şehit Aybüke öğretmen için video klip
Bartın'da selde yıkılanların yerine yapılan 4 köprü ulaşıma açıldı
Şırnak ve Siirt'te 'Eren Abluka Sonbahar-Kış-15' operasyonu başlatıldı
Google, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nü özel bir logoyla kutladı
Diyanet İşleri Başkanlığı, 500 imam hatip ve müezzin kayyım alacak

Benzer haberler

Güven endeksi, kasımda hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Güven endeksi, kasımda hizmet sektöründe düştü, perakende ticaret ve inşaatta yükseldi

Düzce'deki mükelleflerin vergi ödemeleri 1 ay ertelendi

Nüfus ve Vatandaşlık İşleri 11 Kasım'da günlük işlem rekoru kırdı

Coğrafi tescilli Hüyük çileği don riskine karşı örtü altında korunuyor

Coğrafi tescilli Hüyük çileği don riskine karşı örtü altında korunuyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet