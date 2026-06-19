Japonya'da 2040'a kadar stratejik alanlara 2,2 trilyon dolar yatırım hedefleniyor Japonya'da hükümet, 2040 mali yılına kadar yapay zeka dahil stratejik alanlara yaklaşık 370 trilyon yen (2,2 trilyon dolar) yatırım yapmayı planlıyor.