T3 Vakfı, AA ve Gemini işbirliğiyle düzenlenen "Yapay Zeka Film Yarışması" başvuruları başladı

Katılımcıların üretken yapay zeka araçlarını kullanarak kısa filmler üreteceği yarışma için son başvuru tarihi 25 Temmuz olarak belirlendi.

Yarışma, üretken yapay zeka teknolojilerinin yaratıcı endüstrilerdeki kullanım alanlarını genişletmeyi ve kısa film üretiminde yenilikçi yaklaşımları teşvik etmeyi amaçlıyor. Organizasyon, genç yeteneklerin yapay zeka destekli sanatsal üretim süreçleriyle tanışmasına olanak tanıyacak.

Yarışmanın bu yılki teması "Yapay Zeka Çağında İnsan Faktörü" olarak belirlendi. Bu kapsamda katılımcılardan, teknolojiyi insanlığın ortak yararına hizmet eden bir imkan olarak ele almaları, etik sorumluluk bilincini öne çıkarmaları ve lokal ögeler taşıyan bir yaklaşım geliştirmeleri bekleniyor.

Yapay zekanın insanın yeteneklerini köreltmeyen, aksine katlayan bir araç olarak işlenmesi ve Türk kültürüne ait değerlerin yapay zekayla nasıl aktarılabileceğinin anlatılması yarışmanın temel odakları arasında yer alıyor.

Filmler Google Gemini ve Veo 3 ile üretilecek

Üç aşamalı bir süreçten oluşan yarışmada, ön değerlendirmeyi geçen takımlar Google işbirliğiyle gerçekleştirilecek çevrim içi eğitim sürecine katılacak.

Finalist takımlar, kendilerine sağlanacak kredilerle Google'ın üretken yapay zeka araçları olan Gemini ve Veo 3'ü kullanarak 2 ila 5 dakika uzunluğunda kısa filmler üretecek.

Başvuru şartları ve yarışma takvimi

Yarışmaya, Türkiye'de veya yurt dışında öğrenim gören Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı üniversite öğrencileri ve mezunlar katılabilecek. Katılımcılar bireysel olarak veya en fazla 4 kişilik takımlar halinde başvurabilecek. Takımlar ayrıca bir kişiyi danışman olarak alabilecek.

Başvurular ve proje öneri raporu (sinopsis) teslimi 25 Temmuz'a kadar "www.t3kys.com" internet sitesi üzerinden çevrim içi olarak yapılacak. Ön elemeyi geçen takımlar 4 Ağustos'ta duyurulacak. Final projesi olan kısa filmlerin son teslim tarihi ise 25 Ağustos olacak.

Dereceye girenlere toplam 450 bin lira ödül

Değerlendirmeler sonucunda birinci olan takıma 180 bin lira, ikinciye 150 bin lira ve üçüncüye 120 bin lira ödül verilecek. Maddi ödüllerin yanı sıra görsel bütünlük ve yaratıcılık kriterlerini en iyi yansıtan takıma prestij niteliğinde "En İyi Film Afişi Ödülü" takdim edilecek.

Final aşamasında teslim edilecek eserlerde, görsel, işitsel ve metinsel içeriklerin hiçbir şekilde telif hakkı ihlali içermemesi gerekiyor. Filmde kullanılan tüm bileşenlerin yarışmacı tarafından sadece Google üretken yapay zeka teknolojileri kullanılarak üretilmiş olması şartı aranıyor.