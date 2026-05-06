İTO Başkanı Avdagiç'ten SAHA 2026 değerlendirmesi

İTO'dan yapılan açıklamada görüşlerine yer verilen Avdagiç, savunma sanayisinin adeta altın çağını yaşadığını, yeni savunma teknolojisi konseptinde Türkiye'nin açık ara önde olduğunu belirtti.

Askeri ihracat anlaşmalarına her geçen gün yenileri eklenirken, SAHA 2026’da buna bir kez daha şahit olduklarını ifade eden Avdagiç, şunları kaydetti:

"İstanbul Fuar Merkezi'nde açılan SAHA 2026 Uluslararası Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayi Fuarı, 203 yeni ürün tanıtımı ve 164 imza töreniyle göğsümüzü kabarttı. SAHA 2026’da KOBİ’lerin küresel pazarlara erişiminin, finansmana ulaşımının ve uluslararası işbirliklerine entegrasyonunun desteklenmesini çok değerli buluyoruz. Türkiye’nin savunma ve havacılık sanayisinde katettiği mesafe, AB güvenlik mimarisinin kendisinden bağımsız düşünülemeyeceğini ortaya koyuyor. AB ile karşılıklı yakınlaşma da bu başarının doğal sonucu. ABD ve İsrail’in İran’a saldırılarıyla başlayan son savaş, savunma konseptlerini güncelledi."

Avdagiç, İHA’lar, otonom sistemler, taktik füzeler ve nitelikli dronların öne çıktığı bu yeni dönemde Türkiye'nin birçok ülkenin önünde konumlandığını belirterek, sanayi alanlarının artmasıyla Türkiye'nin üretim gücünün daha da yaygınlaştığını dile getirdi.

İş dünyası olarak bu vizyonun güçlü bir paydaşı olduklarını ifade eden Avdagiç, "Türk şirketlerinin küresel pazarlara entegrasyonu ile ülkemiz, savunma sanayisinde daha da güçlü bir aktör olacaktır." açıklamasında bulundu.

Avdagiç, Avrupa’nın Orta Doğu’daki savaşın ardından Türkiye’ye bakışını yeniden değerlendirmesi gerektiğini düşündüklerini belirtti.

Avdagiç, İTO olarak her platformda dile getirdikleri Türkiye’nin “yakın tedarik üssü” avantajının, AB’nin Çin ve İran kaynaklı gelişmeler sonrasında Türkiye’den ithalatını artırma eğilimiyle örtüştüğünü vurguladı.

Bu durumun giderek daha net anlaşıldığını ifade eden Avdagiç, "Türkiye'nin ve Avrupa'nın en büyük savunma, havacılık ve uzay sanayisi kümelenmesi SAHA İstanbul'u, SAHA İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Haluk Bayraktar'ı ve fuara katkı sağlayan tüm paydaşları tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.