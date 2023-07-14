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Ekonomi

Isuzu, Rusya piyasasından çekildi

Japon kamyonet üreticisi Isuzu'nun, Ukrayna'ya saldırılar sonrası üretimi sürdüremediği Rusya piyasasından çekildiği bildirildi.

Ahmet Furkan Mercan  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
Isuzu, Rusya piyasasından çekildi

Tokyo

Resmi Kyodo ajansının piyasa kaynaklarına dayandırdığı haberine göre kamyonet üreticisi Isuzu, Rusya piyasasına yönelik son kararını verdi.

Buna göre Isuzu, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarını takiben, Mart 2022'de parça tedarik sorunu nedeniyle durdurduğu üretimi yeniden başlatamadı.

Söz konusu kesinti, Japon firmaya, 2022 mali yılını kapsayan Nisan 2022-Mart 2023 döneminde 1,7 milyar yenlik (12 milyon dolar) ek mali kayba mal oldu.

Isuzu, üretim kesintisi, parça tedarik sorunu, finansal kayıp gibi faktörler karşısında üretimi sürdürmeyeceğini ve Rusya piyasasından çekildiği duyurdu.

Japon firma hisselerinin, Isuzu'nun üretim tesisini ve yaklaşık 200 çalışanını devralan Rus otomobil üreticisi Sollers'e satıldığı aktarıldı.

Rusya'daki üretime 2008'de başlayan kamyonet üreticisi, internet sitesindeki son verilere göre, bu ülkedeki tesisinde 2021 yılında 3 bin 700 araç imal etti.

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