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Ekonomi

EPDK 14 şirkete lisans verdi

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumunca (EPDK) 14 şirkete lisans verildi.

Gülşen Çağatay  | 14.07.2023 - Güncelleme : 14.07.2023
EPDK 14 şirkete lisans verdi

Ankara

EPDK'nin lisans kararlarıyla ilgili ilanı, Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.

Buna göre EPDK, elektrik üretim, petrol ihrakiye teslimi, biyodizel ve elektrikli şarj istasyonu gibi alanlarda faaliyet gösteren 14 firmaya lisans verdi, 1 şirketin elektrik tedarik lisansı ve 2 şirketin elektrik üretim lisansı sona erdi, 1 petrol piyasasında iletim lisansına uzatma verildi.

Verilen lisansların 2'si elektrikli şarj işletmecisi, 6'sı elektrik üretim ile 1 elektrik tedarik, 4 ihrakiye teslimi, 1 biyodizel lisansından oluştu.

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