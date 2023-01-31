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Ekonomi

İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul Havalimanı, günlük ortalama 1229 uçuşla Avrupa'nın en yoğun havalimanı oldu.

Gökhan Yılmaz   | 31.01.2023
İstanbul Havalimanı uçuş sayısıyla ocak ayını zirvede tamamladı

İstanbul

Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyet Teşkilatı, Avrupa havalimanları ve hava yolu trafiğine yönelik ocak ayı verilerini içeren raporunu yayınladı.

Buna göre, İstanbul Havalimanı, uçuş sayısı bakımından günlük ortalama 1229 uçuşla ocak ayını ilk sırada tamamlarken, 1104 uçuşla Londra Heathrow Havalimanı Avrupa'daki en yoğun ikinci havalimanı oldu.

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