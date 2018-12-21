İşsizler iş bulmak için 'eş dost' kapısını çaldı

Türkiye'de yaklaşık 3,8 milyon işsizin 3,3 milyonu iş için eş dosttan yardım istedi.

ANKARA - MERVE ÖZLEM ÇAKIR

Türkiye'deki yaklaşık 3,8 milyon işsizin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı.

AA muhabirinin Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden yaptığı derlemeye göre, Türkiye'de işsizlik oranı, eylül itibarıyla yüzde 11,4 olurken, işsiz sayısı 3 milyon 749 bin kişi olarak kayıtlara geçti.

İş aradıkları kanala bakıldığında işsizlerin 3,3 milyonu ekmek kapısını eşe dosta ricada bulunarak aradı. 2,2 milyon işsiz doğrudan işverene başvururken 1,6 milyon kişi iş başvurusunun sonucunu bekliyor.

Öte yandan, 1,3 milyon kişi umutlarını Türkiye İş Kurumuna bağlarken, İŞKUR'dan başvurusuna cevap bekleyenlerin sayısı 949 bin kişi olarak hesaplandı.

Söz konusu dönemde 980 bin kişi iş bulmak için özel istihdam ofislerine müracaat ederken 951 bin kişi de gazete, dergi veya internetteki iş ilanlarında geleceğini aradı.

Ayrıca kamunun açtığı iş sınavlarına girerek sonucunu bekleyenlerin sayısı 268 bin kişi, sözlü ya da yazılı iş sınavına veya mülakatına girenlerin sayısı 262 bin bin kişi olarak belirlendi.

Kendi iş yerini kurmak amacıyla mekan ve araç gereç bakan işsizlerin sayısı 89 bin kişi, bunun için kredi, lisans gibi bürokratik işlemlerin araştırmaları yapanların sayısı da 74 bin kişi oldu.

İşsizler en çok hizmet ve satış elemanı olmak için başvurdu

Ülkedeki işsizlerin 881 bini hizmet ve satış elemanı olarak iş ararken 586 binini profesyonel meslek grubu oluşturdu.

Büro ve müşteri hizmetlerinde çalışmak için 478 bin kişi müracaat ederken, 443 bin kişi sanatkarlık ve ilgili işlerde çalışmak için aramalarını sürdürdü.