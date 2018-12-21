Ovacıklılar elektriksiz kalmasın diye kar kış dinlemiyorlar

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde görevli elektrik arıza ekipleri, vatandaşların karanlıkta kalmaması için soğuk hava ve karlı zemine rağmen zaman zaman 5 kilometre yürüyerek enerji nakil hatlarındaki arızaları gideriyor.

TUNCELİ - SİDAR CAN EREN

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde elektrik arıza ekipleri, kışın vatandaşlara kesintisiz elektrik enerjisi sağlamak amacıyla zorlu kış koşullarına göğüs geriyor.

Kentte hizmet veren Fırat Elektrik Dağıtım AŞ (FEDAŞ), bölgedeki enerji nakil hatlarında oluşan hasarlar ile elektrik arızalarına Ovacık ilçesindeki 6 kişilik personelle müdahale ediyor.

Karla kaplı ilçenin sarp ve dağlık alanları bulunan zorlu coğrafyasında fedakarca çalışan ekipler, vatandaşların karanlıkta kalıp mağdur olmaması için gece geç saatlere kadar mesai yapıyor.

Kimi zaman araçla bazen de yürüyerek arızalara müdahalede bulunan ekipler, kar yağışı ve tipi sebebiyle görevlerini güçlükle yürütüyor.

Özellikle yol olmayan kırsal kesimde karla kaplı yollarda yürümek zorunda kalan ekipler, binbir zahmetle ulaştıkları bölgede arızalı hatları gideriyor.

İlçe sakinlerinin mağdur olmaması için soğuk hava ve karlı zemine rağmen zaman zaman 5 kilometre yürüyerek elektrik nakil hatlarındaki arızaları onaran ekipler, vatandaşın karanlıkta kalmasının önüne geçiyor.

FEDAŞ Ovacık İşletme Şefi 37 yaşındaki Özdal Öztoprak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, zorlu arazi şartlarına aldırış etmeden göreve koştuklarını söyledi.

"Kar yağışı enerji nakil hatlarına zarar veriyor"

Ovacık İşletme Şefliği bünyesinde 6 kişilik ekiple elektrik arızalarına müdahale ettiklerini aktaran Öztoprak, şunları belirttti:

"Kış şartlarının zorlu olması sebebiyle ilçemizde yoğun elektrik arızaları yaşanıyor. Yoğun kar yağışı enerji nakil hatlarına büyük zarar veriyor. Kışın, ilçenin karanlıkta kalmaması için Tunceli İl Müdürlüğünden ve Hozat İşletme Şefliğinden arkadaşımızla çalışmalarımıza hız veriyoruz."

Öztoprak, ilçedeki enerji nakil hatlarının dağlık alanlardan geçtiğine işaret ederek, "Kışın arızaya ulaşmak için yer yer 5 kilometre yol kat ediyoruz. Kar kalınlığının kimi zaman 2-3 metreye ulaştığı yerlerde yürüyerek enerji nakil hatlarına ulaşıyoruz." dedi.

Bu zorluklara vatandaşın mağdur olmaması için katladıklarını dile getiren Öztoprak, "Çabamız vatandaşlarımız ve geleceğimiz olan çocukların karanlıkta kalmaması içindir. Bu yüzden çalışmalarımızı zor koşullarda da sürdüreceğiz." diye konuştu.