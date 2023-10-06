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Ekonomi

Isparta'da üreticiler elma hasadı mesaisinde

Coğrafi işaretle tescillenen Isparta elmasında, bu yıl 1 milyon tonun üzerinde rekolte bekleniyor.

Yalçın Çelen  | 06.10.2023 - Güncelleme : 06.10.2023
Isparta'da üreticiler elma hasadı mesaisinde Fotoğraf: Yalçın Çelen/AA

Isparta

Tadı ve aromasıyla ön plana çıkan Isparta elmasında yüksek verim üreticinin yüzünü güldürüyor.

Eğirdir, Gelendost, Gönen ilçelerinde üretimi yapılan elma için, bölgedeki ev hanımları da bahçelerde çalışarak aile ekonomisine katkıda bulunuyor.

Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, bölgenin tarım altyapısının güçlü olduğunu belirterek, "Türkiye'de 4 elmadan birini Isparta'da üretiyoruz. Şu anda ilimizin her tarafında, ilçelerinde elma hasadımız başladı. Kazasız belasız bereketli bir sezon diliyorum." dedi.

Elma üretiminin meşakkatli bir iş olduğuna dikkati çeken Selçuk, "Ağaçlarımız dikildikten 3-4 yıl sonra meyve vermeye başlıyor. Elma yetişmesi, budanması, ilacı ve suyu gibi zor bir süreçten geçiyor sonra sofralarımıza geliyor. Ben üretimde bahçe sahiplerimize ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Bölge çiftçilerinin Kovid-19 salgını sürecinde de elma üretimine devam ettiğini aktaran Selçuk, ürünlerin büyük şehirlere ve yurt dışına ihraç edildiğini dile getirdi. Selçuk, "Elma bahçelerinde çalışan kardeşlerimiz de iş imkanı bulabiliyor. İhraç sayesinde hem ülkemizin ekonomisine katkı sağlanıyor hem de ülkenin reklamı da yapılmış oluyor. Uzak Doğu ülkelerine, Rusya'ya, Avrupa'ya, Hindistan'a ve Çin gibi ülkelere ihraç ediliyor elmamız. Bu yıl elmada 1 milyon 250 bin ton rekolte bekliyoruz. Sürekli elma dikildiği için geçtiğimiz yıllara göre rekolte sürekli artarak devam ediyor." diye konuştu.

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