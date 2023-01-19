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Ekonomi

İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor

Trabzon'da 30 yıl önce devlet desteğiyle kurulan Trabzon Silah Sanayi AŞ (TİSAŞ), ürettiği silahları 60 ülkeye satıyor.

Enes Sansar   | 19.01.2023
İsmini Zigana Dağı'ndan alan silahlar 60 ülkeye ihraç ediliyor Fotoğraf: Enes Sansar / AA

Trabzon

Trabzon'da Arsin Organize Sanayi Bölgesi'nde 1993'ten beri faaliyet gösteren TİSAŞ, Gümüşhane-Trabzon kara yolu güzergahındaki 2 bin 50 rakımlı Zigana Dağı'nın kısaltması olarak "ZİG" koduyla üretim yapıyor.

Ürünlerini ABD, Kanada, İtalya, Fransa ve Azerbaycan'ın da aralarında bulunduğu 60 ülkeye ihraç eden firma, 366 personelle ayda 25 bin silah üretiyor. TİSAŞ, 2023-2025 döneminde aylık üretimini 40 bine çıkarmayı hedefliyor.

TİSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Alemdaroğlu, AA muhabirine, TİSAŞ firmasının ilk başlarda TSK'nın çeşitli birimlerine ve iç pazara silah ürettiğini, ardından da yurt dışına açılarak silahların büyük kısmını ihraç ettiğini söyledi.

En büyük pazarlarının ABD olduğunu belirten Alemdaroğlu, şöyle devam etti:

"Bunun dışında Guatemala, Peru, Burkina Faso gibi ülkelere küçük çaplı da olsa ihracat yapıyoruz. Azerbaycan ile bir proje yaptık. Bu anlaşmaya 2008 yılında başladık, hala devam ediyor. Pakistan ile uzun soluklu birlikteliğimiz var. Bizim için marka bilinirliğimizin yüksek olduğu bir ülke. Netice olarak toplam 60 ülkeye silah ihracatı yapıyoruz. Bunlar yıl sonunda büyük bir yekun teşkil ediyor."

Alemdaroğlu, yıllar içinde gurur verici bir ihracat tablosu yakaladıklarını ifade ederek, "Marka bilinirliğimizi daha da artırarak 'Made in Türkiye' üretiminin dünya silah sanayisinde bilmesini sağlamak istiyoruz. Bizim hedefimiz, kaliteli ürün ve marka bilinirliğimizle birçok dünya markasını geride bırakmak." dedi.

Filipinler emniyetinin ve ordusunun silahı da TİSAŞ'tan

Filipinler emniyet güçlerine önceki yıllarda yaklaşık 10 bin silah sattıklarını belirten Alemdaroğlu, bu sene de aynı şekilde Filipinler askeri kuvvetlerinin ihalesini aldıklarını, sevkiyatların devam ettiğini dile getirdi.

Alemdaroğlu, kaliteli ürün ürettikleri için ülkelerin kolluk kuvvetleri tarafından da tercih edildiklerini vurgulayarak şunları kaydetti:

"Önceliğimiz ülkemizin ihtiyacını karşılamak. Zaten uzun yıllardır Silahlı Kuvvetlerimizin en önemli tedarikçilerinden biriyiz. Jandarma Genel Komutanlığı, Hava Kuvvetleri Komutanlığı ve Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğünün ihtiyacını karşılayan firmalar arasında yer alıyoruz. Aynı şekilde Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nin kolluk güçleri de Zigana markalı ürünlerimizi kullanıyor. Dost ve kardeş ülke ile yaptığımız ortak anlaşma kapsamında firmamız Azerbaycan ordusunun da en büyük tedarikçisi konumunda yer alıyor. Son olarak da Filipinler Polis Teşkilatının ve askeri kuvvetlerinin tabanca ihtiyacını karşılamış durumdayız."

Ahmet Alemdaroğlu, gelecek yıllarda savunma sanayisinin diğer kalemlerine de adım atmak istediklerini ifade etti.

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