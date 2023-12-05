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Ekonomi

İnşaat malzemesi sanayi üretimi 3. çeyrekte yüzde 13,5 arttı

İnşaat malzemesi sanayi üretimi yılın 3. çeyreğinde yüzde 13,5 arttı.

Tolga Yanık  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
İnşaat malzemesi sanayi üretimi 3. çeyrekte yüzde 13,5 arttı

İstanbul

Türkiye İnşaat Malzemesi Sanayicileri Derneği (Türkiye İMSAD) Aylık Sektör Raporu'nun Kasım 2023 sonuçları açıklandı. Buna göre bir süre daralan inşaat sektörü, yeniden büyüme gösterdi.

3. çeyrekte sektörü 2022'nin aynı dönemine göre yüzde 8,1 büyüdü. Deprem bölgesindeki yeniden imar faaliyetlerinin başlaması ve artmasıyla seçimler sonrası belirsizliklerin azalması inşaat sektörünü destekledi. İnşaat sektörünün ocak-eylül dönemi büyüme oranı yüzde 6,3 oldu. Yıl genelinde inşaat sektörünün yüzde 6 büyümesi bekleniyor.

İlk çeyrekte Kahramanmaraş merkezli depremler ve ihracattaki düşüş nedeniyle inşaat malzemesi üretimi yavaşlamasına karşın yüzde 1,2 ile artışını sürdürmüştü. Artış oranı 2. çeyrekte depremin artçı etkileri, seçim sürecinin belirsizliği, dış pazarlardaki yavaşlama ve çalışma gün sayısının azalmasına karşın yıllık bazda yüzde 1,4 olarak gerçekleşti.

İnşaat sektörü güven endeksi arttı

Rapora göre, aynı çeyrekte inşaat malzemesi üretimi yüzde 13,5 ile ilk iki çeyrekten daha yüksek büyüme gösterdi. Büyüme oranı temmuzda yüzde 29,8'e ulaşırken, ağustos ve eylülde yüzde 5,4 oldu. Temmuz-eylül döneminde inşaat sektöründeki yüksek büyüme inşaat malzemesi sanayisi üretiminde de ciddi artışa neden oldu.

İnşaat sektörü güven endeksi ise kasımda bir önceki aya göre 1,3 puan arttı. Kentsel dönüşüm ve yerel seçimler öncesi hareketlenmeyle mevcut inşaat işlerinin ve alınan yeni inşaat siparişlerinin kasımda artış göstermesi, sektör güveninde artışa olumlu katkı sağladı.

Mevcut inşaat işleri seviyesi kasımda önceki aya göre 2,4 puan yükseldi, yeni siparişler endeksi ise 1,4 puan arttı.

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