Dolar
28.95
Euro
31.38
Altın
2,026.32
ETH/USDT
2,198.90
BTC/USDT
41,604.00
BIST 100
8,086.12
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, partisinin “TBMM Grup Toplantısı”nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve iklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özhaseki, Malatya'da ‘’Köy Evleri Anahtar Teslim Töreni’’nde konuşuyor
logo
Ekonomi

11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı

Türkiye Deri Konfeksiyoncuları Derneği (TDKD) tarafından Antalya'da düzenlenen 11. Deri ve Kürk Modası (Leather&Fur Fashion) Fuarı, kapılarını açtı.

Hatice Özdemir Tosun  | 05.12.2023 - Güncelleme : 05.12.2023
11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı

Antalya

Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde gerçekleştirilen fuara, Türkiye'den 70 firma, 20 ülkeden de 1200 alıcı katıldı.

TDKD Başkanı Fatih Dursun, AA muhabirine, sektör açısından son derece önemli bir fuar gerçekleştirdiklerini söyledi.

Yılda 2 defa bu organizasyonu hayata geçirdiklerini belirten Dursun, "Katılımcılar Rusya ağırlıklı. Kazakistan, Ukrayna, ABD'den de önemli firmalar var. Geçen yıla göre fuara katılımda yüzde 11'lik bir artış söz konusu." dedi.

Fuarın sektördeki Türk firmalarını, yurt dışı pazarın temsilcileriyle buluşturduğunu anlatan Dursun, bu sayede ihracata ciddi katkı sağladıklarını bildirdi.

Sektörden 224 milyon dolarlık ihracat

Sektör ihracatının 11 ayda 224 milyon dolara ulaştığını ifade eden Dursun, deri ve konfeksiyon sektöründe ana pazarların AB ülkeleri, ABD ve Rusya olduğunu kaydetti.

Rusya'ya ihracatta savaş nedeniyle düşüş yaşandığını aktaran Dursun, alternatif pazarlar üzerinde çalışmalar yaptıklarını belirtti.

Dursun, "deri sektöründe kullanılan ürünler için hayvan katliamı yapıldığı" yönündeki algının tamamen yanlış olduğunu ifade etti.

Sektörün çöpe atılan bir ürünü katma değeri olan bir ürüne dönüştürdüğünü söyleyen Dursun, "Asıl tehlike tamamen petrokimya ürünlerinde, plastikten, polyesterden oluşan 'suni deri' diye bilinen ürünlerde. Türkiye'de her yıl 'vegan' adı altında 2 milyon adet suni deri üretiliyor." diye konuştu.

İstanbul Deri ve Deri Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Gürkan Gözmen de sektör olarak fuarı önemsediklerini belirtti.

Fuarda kış ve yaz koleksiyonları olmak üzere Türk firmaların ürünlerini sergilediğini ve yabancı alıcılarla bire bir satış gerçekleştirdiğini aktaran Gözmen, sektörün ihracat artışına fuarın önemli katkı sunduğunu kaydetti.

Deri ve mamullerinin sergilendiği fuar, 8 Aralık'a kadar devam edecek.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Hrant Dink cinayeti tetikçisi Ogün Samast yarın hakim karşısına çıkacak
Arkadaşını sopayla öldürüp 3 yıl emekli maaşını çekmiş
Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetli yağış bekleniyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'deki mezalimin bölgesel bir savaşa dönüşmesine fırsat vermememiz gerekiyor
Adalet Bakanı Tunç: Ceza infaz sistemimizi, 21 yılda yapılan reformlarla uluslararası standartlara kavuşturduk

Benzer haberler

11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı

11. Deri ve Kürk Modası Fuarı Antalya'da başladı

Doğu Karadeniz'den 1 milyar 260 milyon doları aşkın ihracat yapıldı

Almanya'nın ihracatı beklentilerden fazla düştü

Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı

Antalya Kitap Fuarı, 1 milyondan fazla kişiyi ağırladı
Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı

Türkiye'den 3 ayda 572 milyon dolarlık fındık ihracatı yapıldı
Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun" çağrısı

Tekerlekli Sandalye Tenis Milli Takımı'ndan "sahneye çıkın, alkışlanan olun" çağrısı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet