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Ekonomi

IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

IMF Başkanı Georgieva, "Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran'dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz." dedi.

Dilara Zengin   | 20.04.2020
IMF'den 170 ülkede ekonomik daralma beklentisi

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Kristalina Georgieva, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle küresel ekonominin 1929'da yaşanan Büyük Buhran'dan bu yana görülmeyen bir ölçekte daralmasının beklendiğini ve bu yıl 170 ülkede kişi başına düşen gelirin azalacağını ifade etti. 

Kovid-19 salgını ve buna karşı alınan önlemlere ilişkin bir blog yazısı kaleme alan Georgieva, Kovid-19 salgınının "benzeri olmayan" bir kriz olduğuna dikkati çekti.

Georgieva, Kovid-19 krizinin insan sağlığı ve ekonomilere yönelik bir şok oluşturan, yaşamı neredeyse durma noktasına getiren daha karmaşık bir kriz olduğuna işaret etti.

Bu krizin daha belirsiz ve küresel olduğunu vurgulayan Georgieva, "Görünüm çok kötü. Küresel ekonomik faaliyetin Büyük Buhran'dan bu yana görmediğimiz bir ölçekte azalmasını bekliyoruz. Bu yıl 170 ülke kişi başına düşen gelirin azaldığını görecek. Sadece aylar önce 160 ekonomide kişi başına düşen gelirde artış kaydedilmesini öngörüyorduk." değerlendirmesinde bulundu.

8 trilyon dolarlık mali önlem hayata geçirildi

Kovid-19 krizine karşı alınan tedbirlere de değinen Georgieva, salgınla mücadeleye yönelik dünya genelinde hükümetlerin benzeri görülmemiş adımlar attığını hatırlattı.

Georgieva, "Bu zamana kadar alınan mali önlemlerin değeri yaklaşık 8 trilyon dolara ulaştı ve merkez bankaları büyük oranda likidite enjekte etti." ifadesini kullandı.

IMF'nin 1 trilyon dolarlık kredi kapasitesi olduğunu anımsatan Georgieva, fonun özellikle düşük gelirli ülkeler için finansal kaynak sağlama kapasitesini en üst düzeye çıkarmaya çalıştığını aktardı.

Georgieva, IMF'nin acil durum finansmanı için 103 ülkenin talepte bulunduğunu belirterek, bu taleplerinin yarısının ay sonuna kadar yönetim kurulunca değerlendireceğini bildirdi.

"Yoksul ülkeler için yeni yaklaşım düşünülmeli"

Kovid-19 salgınının ekonomik etkilerine karşı IMF'nin atığı diğer adımlara da değinen Georgieva, ancak yapılacak daha çok şey olduğunun altını çizdi.

Georgieva, özellikle gelişmekte olan ülkeler için endişelendiğini belirterek, "Bu ülkeler, portföy akışında yaklaşık 100 milyar dolarlık keskin bir dönüş yaşadı." ifadesini kullandı.

Yoksul ülkeler için imtiyazlı finansmana daha çok ihtiyaç olduğunu vurgulayan Georgieva, krizin bu ülkelerde yüksek borç yüküne neden olduğunu, ülkelerin krize karşı daha dirençli olmaları için uluslararası kuruluşlar ve özel sektörle iş birliği içinde yeni yaklaşımların düşünülmesi gerektiğini aktardı. 

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