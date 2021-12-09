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Ekonomi

IMF: Küresel kripto para düzenlemesi kapsamlı ve koordineli olmalı

Dilara Zengin   | 09.12.2021
IMF: Küresel kripto para düzenlemesi kapsamlı ve koordineli olmalı

Washington DC

Uluslararası Para Fonu (IMF), küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini, koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozucu sermaye akışlarını kolaylaştırabileceğini bildirdi.

IMF Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkanı Tobias Adrian ile Para ve Sermaye Piyasaları Dairesi Başkan Yardımcıları Dong He ve Aditya Narain, kripto para düzenlemelerine ilişkin ortak blog yazısı kaleme aldı.

IMF yetkilileri, söz konusu yazıda, küresel kripto para düzenlemesinin kapsamlı ve koordineli olması gerektiğini savundu.

Kripto varlıklar ile ilgili ürün ve hizmetler son yıllarda hızla büyüdüğüne işaret edilen yazıda, bunların düzenlenmiş finansal sistemle bağlantılarının arttığına dikkat çekildi.

Yazıda, politika yapıcıların birçok faaliyetin düzenlenmemiş olduğu bu gelişen sektörden kaynaklanan riskleri izlemekte zorlandığı belirtilerek, bu finansal istikrar risklerinin bazı ülkelerde yakında sistemik hale gelebileceği ifade edildi.

Koordineli olmayan düzenleyici önlemlerin istikrarı bozan sermaye akışlarını kolaylaştırabileceği vurgulanan yazıda, IMF'nin görevinin uluslararası para ve finansal sistemin istikrarını korumak olduğu, kripto varlıkların sistemi derinden değiştirdiği aktarıldı.

Yazıda, IMF'nin kripto para varlıklarına yönelik etkili bir düzenleyici yaklaşım geliştirmek için Finansal İstikrar Kurulu ve uluslararası düzenleyici topluluğun diğer üyeleriyle yakın bir şekilde çalışmayı planladığı kaydedildi.

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