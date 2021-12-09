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Ekonomi

Borsa, 2.050 puanın üzerini test etti

Burhan Sansarlıoğlu   | 09.12.2021
Borsa, 2.050 puanın üzerini test etti

İstanbul

Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 1,34 kazançla 2.031,44 puandan tamamlayarak tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 26,90 puan artarken, toplam işlem hacmi 51,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,03 ve holding endeksi yüzde 1,65 değer kazandı. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,25 ile ulaştırma, en çok gerileyen ise yüzde 2,12 ile turizm oldu.

BIST 100 endeksi, gördüğü en yüksek seviye rekorunu 2.053,47 puana, kapanış rekorunu da 2.031,44 puana taşıdı.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında ortaya çıkan Omicron varyantı ve yüksek enflasyona ilişkin endişelerin yatırımcıların odağında yer aldığını söyledi.

Yarın Avrupa Merkez Bankası (ECB) Başkanı Christine Lagarde'ın açıklamalarının piyasaların odağında olacağını belirten analistler, veri gündeminde ise yurt içinde piyasa katılımcıların anketi, iş gücü istatistikleri, yurt dışında ise ABD'de tüketici güven endeksi ve enflasyon, İngiltere'de büyüme, Almanya'da enflasyonun öne çıkacağını ifade etti.

Analistler, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 2.060 seviyesinin direnç, 1.960 puanın destek konumunda bulunduğunu bildirdi.

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