Bakan Pakdemirli: 10 Aralık'tan itibaren tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesinin hesaplara aktarılmaya başlanacağını bildirdi.
Ankara
Pakdemirli, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, çiftçilere yapılacak tarımsal destek ödemelerine ilişkin bilgi verdi.
10 ARALIK’TAN İTİBAREN 486 MİLYON 79 BİN 930 TL'LİK TARIMSAL DESTEK ÖDEMESİ HESAPLARA AKTARILMAYA BAŞLANACAK— Dr. Bekir Pakdemirli (@bekirpakdemirli) December 9, 2021
BU ÖDEMELERLE BİRLİKTE 2021 YILI DESTEKLERİNİN %90’INI ÖDEMİŞ OLACAĞIZ.
Buzağı Desteği kapsamında 426 milyon 130 bin TL
Bakan Pakdemirli, şunları kaydetti:
"10 Aralık'tan itibaren 486 milyon 79 bin 930 liralık tarımsal destek ödemesi hesaplara aktarılmaya başlanacak. Bu ödemelerle birlikte 2021 yılı desteklerinin yüzde 90'ını ödemiş olacağız. Buzağı desteği kapsamında 426 milyon 130 bin lira, malak desteği kapsamında 2 milyon 414 bin lira, küçükbaş soy kütüğü desteği kapsamında 1 milyon 898 bin lira, kırsal kalkınma yatırımlarının desteklenmesi kapsamında 52 milyon 414 bin lira bireysel sulama makine ve ekipman alımlarının desteklenmesi kapsamında 3 milyon 222 bin lira."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.