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Ekonomi

IMF: 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız

IMF Başkanı Georgieva ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi Başkanı Kganyago’nun ortak açıklamasında, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitenin kullanılabileceği belirtildi.

Bahattin Gönültaş   | 27.03.2020
IMF: 1 trilyon dolarlık finansal kapasitemizi kullanmaya hazırız

Berlin
Uluslararası Para Fonu (IMF), ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, küresel üretimin 2020'de daralacağını belirterek, fonun üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır olduğunu bildirdi.
IMF Başkanı Kristalina Georgieva ve Uluslararası Para ve Finans Komitesi (IMFC) Başkanı Lesetja Kganyago’nun video-konferans sistemiyle gerçekleştirdiği toplantının ardından yazılı bir ortak açıklama yapıldı.
Dünyanın küresel bir salgının ekonomik ve finansal bir krize dönüşmesiyle daha önce görülmemiş bir durumla karşı karşıya bulunduğu belirtilen açıklamada, “Ekonomik faaliyetlerin aniden durmasıyla, küresel üretim 2020'de daralacak.” ifadesine yer verildi.
Açıklamada, IMF’ye üye ülkelerin vatandaşların hayatlarını kurtarmak ve ekonomik faaliyetleri korumak için şimdiden olağanüstü adımlar attığına işaret edilerek, “Fakat daha fazlasına ihtiyaç var. Öncelik, 2021’de ekonomik toparlanmayı güçlendirmek için kırılgan hanehalkına ve şirketlere yönelik mali desteği hedeflemeli.” değerlendirilmesine yer verildi.
Kovid-19’un sebep olduğu küresel krizi etkili bir şekilde çözmek için “güçlü ve koordineli politika eylemlerinin” önemine dikkat çekilen açıklamada, “IMF, üye ülkeleri desteklemek için 1 trilyon dolarlık finansal kapasitesini kullanmaya hazır.” ifadesi kullanıldı.
IMF'nın açıklamasında, fonun halihazırda en fakir üye ülkelerin borç geri ödemelerine yönelik yardım sağlamak üzere harekete geçtiği hatırlatılarak, IMF’nın döviz sıkıntısı çeken üye ülkelere yardımcı olacak ek seçenekleri araştıracağı bildirildi.
Ortak hedefin üye ülkelerin daha hızlı ve daha güçlü bir ekonomik toparlanma sağlamaları için IMF’nin kriz yanıtını daha etkin hale getirmek olduğu vurgulanan açıklamada, ek seçenekler gibi bütün konuların IMFC’nin Bahar Toplantıları’nda dikkate alınması için güçlü bir tedbir paketi getirmek amacıyla önümüzdeki haftalarda IMF’nin İcra Kurulu tarafından tartışılacağı da belirtildi. Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
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