Euro
7.09
Dolar
6.44
BIST 100
89,717.76
Altın
1,620.22
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Ekonomi

Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda standart altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi.

Burhan Sansarlıoğlu   | 27.03.2020
Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi

İstanbul

Altın piyasasında, en düşük 334 bin lira, en yüksek 338 bin lirayı gören standart altının kilogram fiyatı, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,70 artışla 336 bin 500 liradan tamamladı.

Borsa İstanbul Kıymetli Madenler ve Kıymetli Taşlar Piyasası'nda (KMKTP), altında gerçekleşen toplam işlem hacmi 78 milyon 221 bin 559,44 lira, işlem miktarı ise 232,63 kilogram oldu. Tüm metallerdeki toplam işlem hacmi ise 82 milyon 431 bin 854,43 lira oldu.

Altın borsasında bugün en fazla işlem gerçekleştiren kurumlar Vakıf Katılım Bankası, VakıfBank, Uğuras Kıymetli Madenler, İstanbul Altın Rafinerisi ve Kuveyt Türk Katılım Bankası şeklinde sıralandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca, Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından açıklama yapacak
İspanya'dan Kovid-19 ile ortak mücadelede AB'ye eleştiri
Hollanda’da koronavirüsten ölenlerin sayısı 546'ya yükseldi
İngiltere'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 24 saatte 181 kişi arttı
ABD'de Kovid-19 vaka sayısı 86 bini aştı

Benzer haberler

Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 336 bin 500 liraya yükseldi

Altının kilogramı 333 bin liraya yükseldi

Altın fiyatları koronavirüs salgınıyla sert dalgalandı

Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi

Borsa ve altın yükseldi, dolar geriledi
Düğün yapacaklar altındaki düşüşleri fırsat olarak görüyor

Düğün yapacaklar altındaki düşüşleri fırsat olarak görüyor
Gram altın 330 lira seviyelerinde

Gram altın 330 lira seviyelerinde