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Ekonomi

Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak

Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin (TBB) işletmelere yönelik Hazine destekli, Kredi Garanti Fonu (KGF) kefaletli kredi protokolüne katılma kararı aldı.

Murat Birinci   | 27.03.2020
Yapı Kredi, Türkiye Bankalar Birliği'nin kredi protokolüne katılacak

İstanbul

Yapı Kredi'den yapılan açıklamada, bankanın koronavirüs salgınının ekonomik etkilerini azaltmak amacıyla 23 Mart'ta ekonomik destek paketi açıkladığı hatırlatıldı.

Açıklamada, bankanın, TBB'nin bugün duyurduğu ve 30 Mart'tan itibaren geçerli olacak, salgının istihdam, üretim, ticaret ve ödeme sistemine olası etkilerini asgari seviyede tutmak amacıyla devreye alınacak olan "Çek Ödeme Destek Kredisi" ve "Ekonomik İstikrar Kalkanı Kredi Desteği" paketlerine katılacağı bildirildi.

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