Borsa günü düşüşle tamamladı
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, günü yüzde 3,72 değer kaybıyla 88.125,04 puandan tamamladı.
İstanbul
BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 3.402,55 puan azalırken, toplam işlem hacmi 11,1 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi yüzde 2,63, holding endeksi yüzde 3,97 değer kaybetti. Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 6,23 ile spor, en çok gerileyen yüzde 7,25 ile iletişim oldu.
Güne yükselişle başlayan ve 92.299,34 puana kadar çıkan BIST 100 endeksi, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) ilişkin endişeler ve Avrupa borsalarındaki sert düşüşlerin negatif etkisiyle düşüşe geçerek 88.000 puanın üzerinde dengelendi.
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