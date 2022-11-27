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Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Uşak Belediyesi Çocuk Kent Projesi Temel Atma Töreni’nde konuşuyor.
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Ekonomi

İLBANK'tan Konya'ya 2,4 milyar liralık destek

Kentte toplam maliyeti 1 milyar 324 milyon lira olan 9 proje İLBANK desteğiyle tamamlandı, 1 milyar 117 milyon lira tutarındaki 38 projenin yapım çalışmaları devam ediyor.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 27.11.2022
İLBANK'tan Konya'ya 2,4 milyar liralık destek

Ankara

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığının ilgili kuruluşu İller Bankası (İLBANK), Konya'ya 2 milyar 441 milyon liralık yatırım desteği verdi.

İLBANK'tan alınan bilgiye göre, İller Bankası içme suyundan atık suya, katı atıktan yenilenebilir enerjiye, kent içi ulaşımdan kentsel dönüşüme, sokak sağlıklaştırmadan bisiklet yollarına kadar birçok alanda yaptığı projeleri halkın hizmetine sunmaya devam ediyor.

Bu kapsamda İLBANK tarafından Konya'da, Konya Büyükşehir Belediyesi Türbe Önü Çarşısı, Meram Katlı Otoparkı ikmal inşaatı işi, Erencik Caddesi ve Karatay Sanayi ana kollektör hattı inşaatı işi ve Keçili Kanalı ana kollektör hattı kanalizasyon inşaatı, Güneysınır Belediyesi 34 kilometrelik enerji nakil hattı ve dağıtım voltaj yükseltme sahası yapıldı.

Ayrıca Ereğli Belediyesi sıcak asfalt, soğuk asfalt, beton parke taşı, bordür ve oluk taşı ile yol ve  kaldırım yapım işi, Kulu Belediyesi alt yapı yağmur suyu hattı ve üst yapı çevre düzenlemesi, Çeltik Belediyesi sanayi dükkanları yapım işi için toplam 1 milyar 324 milyon lira destek sağlanarak 9 proje tamamlandı.

Toplam tutarı 1 milyar 117 milyon lira olan 38 işin yapım çalışmaları ise devam ediyor.

Bunların tamamlanmasıyla İLBANK'tan Konya'ya 2 milyar 441 milyon liralık kaynak sağlanmış olacak.​​​​​​​

Konya'da son 20 yılda İLBANK'ın finansman ve teknik desteğiyle toplam maliyeti 8,43 milyar lira olan 447 proje bitirildi.

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