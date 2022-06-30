İklimlendirme sektöründe yıl sonu ihracat hedefi 7 milyar dolar
Türk iklimlendirme sanayisi, 138 firmayla, İtalya'da düzenlenen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Isıtma, Soğutma, İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Mostra Convegno Expocomfort Fuarı'na katıldı.
İstanbul
İklimlendirme Sanayi İhracatçıları Birliği (İSİB) Başkanı Mehmet Şanal, iklimlendirme sektörünün 2022 ihracat hedefinin 7 milyar dolar olduğunu bildirdi.
İSİB'den yapılan açıklamaya göre, Türk iklimlendirme sanayisi, 138 firmayla, İtalya'da düzenlenen ve alanında Avrupa'nın en büyüğü olma özelliği taşıyan Isıtma, Soğutma, İklimlendirme ve Yenilenebilir Enerji Fuarı Mostra Convegno Expocomfort (MCE) 2022 Fuarı'na katıldı.
Açıklamada, dünya genelinden 80 ülkenin yer aldığı fuarla ilgili değerlendirmeleri yer alan İSİB Başkanı Şanal, etkinliğe, Türkiye'den 138 firmanın katıldığını ve İtalya'nın ardından ikinci sırada yer aldıklarını bildirdi.
İklimlendirme sektörü olarak uluslararası mecralarda toplu hareket etme kültürünü geliştirdiklerini kaydeden Şanal, "3-5 firmanın bir ülkeye giderek baş edebilmesi mümkün değil. Toplu halde çok sayıda firmanın Türk iklimlendirme sektörünün üretim kapasitesini gösterdiğiniz zaman ciddi bir sinerji oluşuyor. Bu sektörde Türkiye'nin de var olduğunu tüm dünyaya görsel olarak kanıtlama imkanına sahip oluyoruz ve sektörün gücünü gösteriyoruz." ifadelerini kullandı.
"Yıl sonu hedefimiz dış ticaret fazlası vermek"
Mehmet Şanal, Avrupa'nın, iklimlendirme sektörü için en önemli pazar olduğuna değinerek, şu açıklamalarda bulundu:
"Sektörümüz ihracatının yüzde 60'ı bu bölgeye yapıyor. İtalya'ya ihracatımız da son 4 yılda yüzde 50 arttı. Sektör olarak toplamda geçen yıl 6,2 milyar dolar ihracat yaptık. Bu seneki hedefimiz 7 milyar dolar olsa da ilk 5 aylık rakamlar bu hedefi geçeceğimizi gösteriyor. Ayrıca sektörde ihracatın ithalatı karşılama oranı da giderek yükseliyor. Şu anda yüzde 96,6'dayız. Yıl sonunda hedefimiz yüzde 2-3 seviyesinde dış ticaret fazlası vermek. Türkiye'deki stratejik ürünlerin neler olduğunu belirleyerek yeni yatırımları buna göre yapmaya başladık. Önümüzdeki 3-4 yıllık periyodda da yüzde 20 oranında dış ticaret fazlası veren sektör konumuna gelme hedefimiz var."
Türkiye'ye yeni yatırım ilgisi
İSİB Başkanı Şanal, son dönemde yaşananların tedarik zincirlerinin çeşitlendirilmesinin önemini ortaya koyduğunu belirterek, Türkiye'nin bu anlamda avantajlı hale gelmeye başladığını bildirdi.
Ülkeye yeni yatırımların gelmeye başladığını ve bunun devam etmesini beklediklerini aktaran Şanal, şu bilgileri verdi:
"Avrupa bazı ürünleri yoğun şekilde Uzak Doğu'dan tedarik ediyordu. Şimdi yeni alternatiflere ihtiyaç var. Zaman problemi ve lojistik maliyetleri önemli olmaya başladı. Türkiye'deki gelişmeleri ve sektörün büyümesini yakından takip ediyorlar. Ciddi anlamda yeni uluslararası yatırımlar da gelecektir. Bu konuda araştırma içerisinde olan özellikle Avrupa'da bazı firmalar var. Uzak Doğu'dan da yatırım geldiğini ve çeşitli ortaklıklar yapıldığını görüyoruz. Artık bazı konularda tek bir yerden üretebilme şanslarının olmadığını ve alternatif ülkelere ihtiyaç duyduklarını gördüler. Maliyetler düşünüldüğü zaman Türkiye ciddi bir fırsat."Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.