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Ekonomi

Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı

Zeynep Beyza Kılıç   | 30.06.2022
Elektrik tarifelerinde değişiklik yapılmadı

Ankara

Elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan yapılan açıklamaya göre, bugün elektrik tarifelerinin de ele alındığı kurul toplantısı gerçekleştirildi.

Açıklamada, yapılan kurul toplantısında alınan karar çerçevesinde elektrik tarifelerinde herhangi bir değişiklik yapılmadığı ifade edildi.


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