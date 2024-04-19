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Ekonomi

İGA Üst Yöneticiliğine Selahattin Bilgen asaleten atandı

İstanbul Havalimanı işletmecisi İGA'nın Üst Yöneticiliğine (CEO) Eylül 2023'ten beri bu görevi vekaleten yürüten Selahattin Bilgen asaleten atandı.

Kenan Irtak  | 19.04.2024 - Güncelleme : 19.04.2024
İGA Üst Yöneticiliğine Selahattin Bilgen asaleten atandı

İstanbul

İGA'dan yapılan açıklamada, küresel rekabetin hızla değişen dinamiklerine uyum sağlayan İGA'nın kurumsal güçlenmesini sürdürdüğü belirtildi.

Açıklamada, "Kurulduğu günden bu yana kapsamlı tecrübesi, bilgi ve birikimiyle İGA İstanbul Havalimanı'na önemli katkılar sunan Selahattin Bilgen asaleten İGA İstanbul Havalimanı İşletmesi CEO'su olarak atandı. İstanbul Havalimanı ailesi olarak Bilgen'e yeni görevinde başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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