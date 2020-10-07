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Ekonomi, Koronavirüs

Ifo anketi: Küresel ekonomi Kovid-19 nedeniyle 2020'de yüzde 4,4 küçülecek

Ekonomi Araştırma Enstitüsü ile Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı tarafından 110 ülkede ankete göre, ekonomistler Kovid-19 krizi nedeniyle küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 küçülmesini bekliyor.

Bahattin Gönültaş   | 07.10.2020
Ifo anketi: Küresel ekonomi Kovid-19 nedeniyle 2020'de yüzde 4,4 küçülecek

Berlin

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Ekonomi Araştırma Enstitüsü (Ifo) ile Avrupa Ekonomik ve Mali Politika Araştırma Ağı (EconPol) tarafından 110 ülkede 950 ekonomi uzmanının katılımıyla gerçekleştirilen "Dünya Ekonomisi: Kovid-19 Krizinden Toparlanma Yolunun Görünümü" başlıklı anket çalışmasının sonuçları yayımlandı. 

Ankete göre, ekonomistler, Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) krizi nedeniyle küresel ekonominin bu yıl yüzde 4,4 küçülmesini bekliyor.

Küresel ekonomide toparlanma düşüşten daha yavaş olacak ve pek çok ülkede ekonominin Kovid-19 krizi öncesi seviyeye dönmesi 2022'ye kadar sürecek.

Ankete katılan ekonomistler, ekonomilerde toparlanmanın ne kadar süreceği konusunda farklı beklentilere sahip olurken, üçte birinden fazlası (yüzde 36,4) GSYH'nin 2022'de kriz öncesi seviyelere dönmesini bekliyor. Uzmanların yüzde 19,4'ü de tam bir toparlanmanın 2023'e kadar başlamayacağı öngörüsünde bulunuyor. 

Ekonomi uzmanları, KOBİ'ler için likidite desteğini ve sağlık sistemlerindeki iyileştirmeleri en etkili ekonomik politika önlemleri olarak gösterirken, kısa çalışma programlarının uygulandığı ülkelerdeki ekonomistler, bunu ekonomiyi desteklemek için uygun bir araç olarak görüyor.

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