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Ekonomi

Hisarcıklıoğlu, SRCIC Onursal Başkanlığına yeniden seçildi

TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, yeniden Uluslararası İpek Yolu Ticaret Odası (SRCIC) Onursal Başkanı oldu.

Arife Yıldız Ünal   | 15.12.2019
Hisarcıklıoğlu, SRCIC Onursal Başkanlığına yeniden seçildi

Ankara

TOBB'dan yapılan açıklamaya göre, Hisarcıklıoğlu, SRCIC'in Çin'de gerçekleştirilen 9'uncu Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında tekrar onursal başkanlığa seçildi.

SRCIC Başkanı Lu Jianzhong seçimin ardından yaptığı açıklamada, Odanın kuruluşundan beri sağladığı destek için Hisarcıklıoğlu'na teşekkür ederek, "Önümüzdeki dönem ilişkilerimizin daha da yakınlaşmasını diliyoruz. Türkiye, İpek Yolu boyunca çok önemli bir ülke. Asya ile Avrupa'yı birbirine bağlıyor. Türkiye çok güzel bir ülke olması yanında zengin bir tarih ve kültüre de sahip." ifadelerini kullandı.

SRCIC ağırlıklı olarak İpek Yolu kuşağı üzerindeki ulusal odalardan oluşuyor. 82 ülkeden 218 örgütün üye olduğu kuruluş, "İpek Yolu" adıyla anılan ilk iş konfederasyonu olma özelliğini taşıyor.

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