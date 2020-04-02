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Ekonomi

TOBB'un 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteği 23 milyon lirayı geçti

TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

Cüneyt Kemal Özkök   | 02.04.2020
TOBB'un 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasına desteği 23 milyon lirayı geçti

Ankara

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına sağladıkları desteğin 23 milyon lirayı geçtiğini bildirdi.

Hisarcıklıoğlu Twitter hesabından yaptığı paylaşımında, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasına TOBB, Oda ve Borsalarla birlikte destek verdiklerini belirterek, şu ifadeyi kullandı:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde başlatılan Milli Dayanışma Kampanyası'na yaptığımız destek 23 milyon lirayı geçti."

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