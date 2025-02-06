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Ekonomi

Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Hazine ve Maliye Bakanlığının dolar cinsinden 2032 vadeli tahvilinde ihraç tutarı 2,5 milyar dolar oldu.

Mert Davut  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Hazineden 2,5 milyar dolarlık tahvil ihracı

Ankara

Bakanlığın internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bu yıla ilişkin dış finansman programı çerçevesinde dolar cinsinden tahvil ihracı için Citi, Goldman Sachs, JP Morgan ve Societe Generale'e 5 Şubat'ta yetki verildi.

Söz konusu ihraç, aynı gün sonuçlandı ve ihraç tutarı 2,5 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu meblağ, 12 Şubat'ta Bakanlığın hesaplarına girecek.

Duyuruya göre, 12 Şubat 2032 vadeli tahvilin kupon oranı yüzde 7,125, getiri oranı yüzde 7,2 olarak belirlendi.

Son 7 yıldaki en düşük prim farkı

İhracın, benzer vadedeki ABD Hazine tahvil getirisi üzerine kaydedilen 287,9 baz puan seviyesindeki prim farkı, Bakanlık tarafından uluslararası sermaye piyasalarında son 7 yıl içinde gerçekleştirilen konvansiyonel tahvil ihraçları arasında en düşük prim farkına tekabül ettiği görüldü.

Tahvile, 200'den fazla yatırımcı ihraç tutarının 3 katına yakın talep gösterdi.

Tahvilin yüzde 40'ı Birleşik Krallık, yüzde 34'ü ABD, yüzde 12'si diğer Avrupa ülkeleri, yüzde 8'i Türkiye ve yüzde 6'sı diğer ülkelerdeki yatırımcılara satıldı.

Bu tahvil ihracıyla 2025 yılında uluslararası sermaye piyasalarından 2,5 milyar dolar tutarında finansman sağlanmış oldu.


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