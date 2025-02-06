Dolar
35.90
Euro
37.29
Altın
2,860.77
ETH/USDT
2,825.10
BTC/USDT
98,916.00
BIST 100
9,838.55
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Antalya’nın Konyaaltı ilçesi Tünektepe eteklerindeki ormanlık alanda çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor Antalya'nın Konyaaltı ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor
logo
Ekonomi

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı

Bakan Yumaklı, depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdiklerini söyledi.

Gültekin Yetgin, Gökhan Çalı  | 06.02.2025 - Güncelleme : 06.02.2025
Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı

Kahramanmaraş

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kahramanmaraş'taki Azerbaycan Caddesi'nde Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın da katılımıyla düzenlenen basın toplantısında, Kahramanmaraş merkezli depremlerde hayatını kaybedenlere rahmet diledi.

Allah'tan ülkeyi ve milleti böylesine büyük acılarla sınamamasını temenni eden Yumaklı, devlet ve millet olarak bu süreçte acıların sarılmasıyla alakalı bütün dünyaya örnek olacak, belki de yüzyıllarca anlatılacak birlik ve beraberlik örneğinin gösterildiğini ifade etti.

Bakan Yumaklı, depremin etkilediği 11 ilin tarımsal üretim anlamında da son derece önemli bir bölge olduğunun altını çizdi. Ülkenin tarımsal üretiminin yaklaşık yüzde 15'inin, tarımsal ihracatın da yaklaşık yüzde 20'sinin bölgeden karşılandığına işaret eden Yumaklı, bu nedenle deprem bölgesinin gıda arz güvenliği açısından da stratejik öneme sahip bir yer olduğunu dile getirdi.

Yumaklı, "Bakanlık olarak bu dönem içerisinde depremden etkilenen illerin hem tarımsal üretiminin devamı hem de içme suyu ve tarımsal sulama için tüm faaliyetlerini yeniden ayağa kaldırmak üzere yaklaşık 20 milyar liralık yatırım gerçekleştirdik. Toplamda 46 milyar liralık bir yatırımın daha gerçekleşmesi ve bunun maksimum 2 sene içerisinde tamamlanmasını öngörüyoruz." dedi.

Yine bu dönemde üreticilerin kullanma suyu veya tarımsal sulama bedellerinin yüzde 50'sini devlet olarak karşıladıklarını belirten Yumaklı, "Yaklaşık 190 bin dekar alan 326 milyon liralık bir hibeyle basınçlı sulama sistemine kavuşturuldu." diye konuştu.

Deprem bölgesindeki tüm illere 30 milyar liralık tarımsal destekleme ödemesi yapıldığını söyleyen Yumaklı, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı'nın devreye alındığını anlatan Yumaklı, bu kapsamda 2 bin 106 projeye 571 milyon lira hibe desteği sağladıklarını ifade etti.

Yumaklı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın depremde hayvanlarını ve varlıklarını kaybeden çiftçiler için "Ne kaybettiyseniz onun aynısını birebir karşılayacağız" talimatı ve sözü üzerine 43 bin 317 küçükbaş, 5 bin 804 büyükbaş, yaklaşık 26 bin arılı kovan, 550 bine yakın kanatlı hayvan kaybının devlet tarafından karşılandığını vurguladı.

Bakanlık olarak diğer illerde olduğu gibi, Kahramanmaraş'ta da üreticilerin yanında olduklarını dile getiren Yumaklı, "Özellikle baraj ve göletleriyle çok önemli bir bölge ve önem arz eden bir ilimiz, bu anlamda sadece Kahramanmaraş için 13 milyar liralık bir yatırım planlandı. Bunun 6 milyar liralık kısmı gerçekleştirildi, 7 milyar liralık kısmı da devam ediyor." dedi.

Bakan Yumaklı, milletin yaşanan büyük felaketleri el birliğiyle nasıl aştıysa bundan sonra da aynı şekilde aşacağını belirterek, şu değerlendirmede bulundu:

"Önemli olan bizim birliğimiz ve beraberliğimizdi. Cenabıhak ülkemizi ve birliğimizi her türlü afetten korusun diliyorum. Burada sadece Kahramanmaraş'ta değil, 11 ilde işçisinden mühendisine kadar, o ilin milletvekillerinden, o ilin siyaset yapanlarından bütün diğer illerde, burada deprem bölgelerine gelen bütün milletvekillerimize, siyasilerimize, partimizin ve Cumhur İttifakımızın üyelerine kadar herkesin çok yoğun bir şekilde ayağa kaldırma hamlesinde ellerinden geleni yaptığını hep birlikte gördük."

Millet devlet bütünleşmesinin, birliğinin ve beraberliğinin en güzel örneğini verdiklerini ifade eden Yumaklı, hızlı bir şekilde geri kalan kısımları da tamamlayarak hayatın normale dönmesini sağlamış olacaklarını kaydetti.

Programa, Bakanlar Yumaklı, Kacır ve Işıkhan'ın yanı sıra Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Hamza Dağ ve Yusuf Ziya Yılmaz, Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ve diğer ilgililer katıldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türk askerinin Aden Körfezi'ndeki görev süresinin bir yıl daha uzatılmasına dair karar Resmi Gazete'de
Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebilir
Fatih'te bir restoranda başlayıp yandaki binalara sıçrayan yangına müdahale ediliyor
Bakanlar Güler, Bayraktar ve Bolat'tan Hatay'da deprem mezarlığına ziyaret
Depremde hayatını kaybeden AA muhabiri Burak Milli, mezarı başında anıldı

Benzer haberler

Deprem endişesiyle çoğu adalının terk ettiği Santorini'de hırsızlığa karşı önlemler artırıldı

Deprem endişesiyle çoğu adalının terk ettiği Santorini'de hırsızlığa karşı önlemler artırıldı

Ege Denizi'ndeki sismik hareketlilik volkanik faaliyete neden olmaksızın aylarca sürebilir

Tarım ve Orman Bakanı Yumaklı, deprem sonrası yapılan yatırımları Kahramanmaraş'ta açıkladı

Depremin görünmeyen izi: Ruhsal yaralar nasıl ve ne zaman iyileşir

Depremin görünmeyen izi: Ruhsal yaralar nasıl ve ne zaman iyileşir
Asrın Felaketi'nin ikinci yılına özel yayınlar TRT kanallarında izleyicilerle buluşuyor

Asrın Felaketi'nin ikinci yılına özel yayınlar TRT kanallarında izleyicilerle buluşuyor
Depremzede kadınların hazırladığı "4.17" belgeselinin galası Adıyaman'da yapıldı

Depremzede kadınların hazırladığı "4.17" belgeselinin galası Adıyaman'da yapıldı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet