Bakan Şimşek: Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz

Bakan Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sanayi üretiminin artmasına ilişkin "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel üretim merkezi haline getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Şimşek, sanayi üretim verilerini değerlendirdi Bakan Şimşek, küresel ekonomideki belirsizliklere rağmen sanayi üretiminin artmasına ilişkin "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla Türkiye'yi küresel üretim merkezi haline getirme çalışmalarımıza devam ediyoruz. dedi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal medya hesabından, nisan ayı sanayi üretim verilerine ilişkin paylaşım yaptı.

Küresel ekonomide artan belirsizliklere ve zorlu dış koşullara rağmen, takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretiminin nisanda yıllık yüzde 6 arttığına dikkati çeken Şimşek, böylece ocak-nisan dönemindeki yıllık artışın yüzde 1,3 olarak gerçekleştiğini vurguladı.

Şimşek, bu dönemde sermaye malı üretiminin yıllık yüzde 8,2 artarken, orta-yüksek teknolojili ve yüksek teknolojili üretimdeki artışın sırasıyla yüzde 7,1 ve yüzde 14,6 olduğunun altını çizerek, "Yüksek katma değerli yatırım ve üretimi teşvik eden politikalarımızla, Türkiye'yi küresel bir üretim merkezi haline getirmek için çalışmalarımıza devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.