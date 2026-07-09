Bakan Şimşek: Türk lirası mevduatın toplamdaki payı yüzde 62 ile 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı

Bakan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, çoklu şoklara rağmen TL mevduatın toplam içindeki payının yüzde 62 ile 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Bakan Şimşek, Türk lirası mevduatındaki artışı değerlendirdi Bakan Şimşek, artan öngörülebilirlik ve yatırımcı güveni sayesinde ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini, çoklu şoklara rağmen TL mevduatın toplam içindeki payının yüzde 62 ile 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştığını bildirdi.

Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, NSosyal hesabından, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayımlanan haftalık para ve banka istatistiklerine ilişkin paylaşım yaptı.

Artan öngörülebilirlik ve güçlenen yatırımcı güveni sayesinde, ters dolarizasyon sürecinde önemli mesafe kat edildiğini bildiren Şimşek, şu değerlendirmelerde bulundu:

"Çoklu şoklara rağmen, Türk lirası mevduatın toplam mevduat içindeki payı yaklaşık yüzde 62 ile son 11 yılın en yüksek seviyelerine ulaştı. Türk lirasına duyulan güveni pekiştirmek, makrofinansal istikrarı güçlendirmek ve sürdürülebilir yüksek büyümenin ön koşulu olan fiyat istikrarını sağlamak için politikalarımıza devam edeceğiz."