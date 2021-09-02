Dolar
8.28
Euro
9.83
Altın
1,815.71
ETH/USDT
3,753.10
BTC/USDT
50,083.00
BIST 100
1,481.16
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Ankara'da “Coğrafi Bilgi Sistemleri Toplantısı”nın açılış konuşmasını gerçekleştiriyor Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu konuşuyor Ticaret Bakanı Mehmet Muş, ağustos ayı dış ticaret rakamlarını açıklıyor Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Diyarbakır’da “Proyem Yem Fabrikası Temel Atma Töreni”ne katılıyor
logo
Ekonomi

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Burak Milli   | 02.09.2021
Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay

Hatay'ın Arsuz ilçesinde dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza uygulandı.

Kale Mahallesi sahilinde dinamit kullanılarak avcılık yapıldığı yönündeki ihbar üzerine Sahil Güvenlik İskenderun Grup Komutanlığı ekipleri harekete geçti.

Ekipler, dinamitle balık avladığı tespit edilen kişiye 11 bin lira ceza kesti.

Güvenlik güçleri, şüphelinin üzerindeki iki dinamit ile balık toplamak için kullanılan fileye el koydu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Gündüz 'küresel aşı eşitsizliği'ne dikkati çekti
Kovid-19'a karşı 'çocukların okul kıyafetlerinin her gün yıkanması' uyarısı
'Antikorum yüksek bana bir şey olmaz' demeyin
Türkiye'de Kovid-19'la mücadelede uygulanan aşı miktarı 95 milyon dozu geçti
Kolombiya'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 125 bini aştı

Benzer haberler

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Hatay'da dinamitle balık avlayan kişiye 11 bin lira ceza

Aydın'da Türk kara sularına itilen 144 düzensiz göçmen kurtarıldı

İzmir'de 166 düzensiz göçmen kurtarıldı

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hataylı usta, tahta beşiklere ilgi azalınca minyatür beşik yapımına yöneldi

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman

Hastanede Kovid-19 tedavisi görenler aşı olmayı erteledikleri için pişman
Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı

Çanakkale'de Türk kara sularına itilen 59 sığınmacı kurtarıldı