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Ekonomi

Hatay'da çilek hasadı devam ediyor

Hatay'ın Yayladağı ilçesinde farklı aroması, uzun raf ömrü ve boyutuyla talep gören çileğin hasadı sürüyor.

Nazar Dağlı  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
Hatay'da çilek hasadı devam ediyor

Hatay

İlçede 2 bin 500 dönümü aşkın arazide çilek üretimi gerçekleştiriliyor.

Farklı aroması, boyutu ve uzun raf ömrüyle öne çıkan meyvenin hasadı için tarım işçilerinin mesaisi sürüyor.

Sıcak hava şartlarına rağmen toplanan çileğin kilogramı 30 liradan satılıyor.

Yayladağı Ziraat Odası Başkanı Mehmet Ali Ballı, her dönüme 3 ile 4 ton arasında ürün elde ettiklerini söyledi.

Zorlu mevsim koşullarına rağmen elde edilen üründen memnun olduklarını anlatan Ballı, "İlçemizde yetiştirdiğimiz çilekler yurt dışına ihraç ediliyor. Dönümüne 3 ton ürün elde ettiğimizi hesaplayacak olursak, 180 milyon liraya yakın girdi sağlamış oluyoruz." dedi.

Kentte 5 yıldır çilek üretimi yapan çiftçi Mehmet Çelik de elde edilen çileklerin genelde yurt dışı pazarına satıldığını belirterek, "Rusya, Romanya ve Belarus gibi ülkeler ihraç ettiğimiz ülkelerin başında yer alıyor." şeklinde konuştu.

Yılda 70 tona yakın verim elde ettiklerini anlatan Çelik, 20 kişiye de iş imkanı sağladıklarını kaydetti.

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