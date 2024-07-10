ASELSAN 20,3 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı
Istanbul
ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.
ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için hava savunma sistemleri ihracatına yönelik 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.