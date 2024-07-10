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Ekonomi

ASELSAN 20,3 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

Burhan Sansarlıoğlu  | 10.07.2024 - Güncelleme : 10.07.2024
ASELSAN 20,3 milyon dolarlık yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı

Istanbul

ASELSAN, 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında yurt dışı satış sözleşmesi imzaladı.

ASELSAN tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda (KAP) yapılan açıklamada, "ASELSAN, uluslararası bir müşterisinin son kullanımı için hava savunma sistemleri ihracatına yönelik 20 milyon 265 bin 600 dolar tutarında bir yurt dışı satış sözleşmesi imzalamıştır." ifadelerine yer verildi.

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