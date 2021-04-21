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Ekonomi

Halkbank'tan Sırbistan'da salgından etkilenen KOBİ'lere destek

Sırbistan'da 2015 yılından bu yana faaliyet gösteren Halkbank, Sırbistan Girişimcilik Vakfı ile imzaladığı iş birliği anlaşması kapsamında, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınından olumsuz etkilenen KOBİ'lere destek sağlayacak.

Bojana Stojanovic,Lejla Biogradlija   | 21.04.2021
Halkbank'tan Sırbistan'da salgından etkilenen KOBİ'lere destek

Belgrad

Başkent Belgrad'daki Halkbank binasında düzenlenen imza törenine Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Kenan Bozkurt ve Sırbistan Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Darko Ivkovic katıldı.

Halkbank Sırbistan Genel Müdürü Bozkurt, imza töreninde yaptığı konuşmada, ekonomiye odaklı bir banka olmalarının sonucu olarak plasmanlarının yüzde 65'inin reel sektör finansmanına yönelik olduğunu söyledi.

Bozkurt, "Salgın sürecinde devlet garantili kredilerde piyasanın en aktif bankalarından olmanın yanı sıra devlet sübvansiyonlu kredi projesinde yer alan 6 bankadan biri olmaktan da son derece mutluyuz." ifadesini kullandı.

Sırbistan Girişimcilik Vakfı iş birliğiyle salgından olumsuz etkilenen KOBİ'leri desteklemek için 5 yıla kadar vade olanağı sunulacağını bildiren Bozkurt, "Proje kapsamında ayrıca, uygun şartlarda işletme başına 50 bin avroya kadar finansman sağlanacak. Bu projenin gelecek iş birliklerinin ilk adımı olmasını temenni ediyorum." şeklinde konuştu.

Sırbistan Girişimcilik Vakfı Yönetim Kurulu Üyesi Ivkovic de Halkbank ile imzaladıkları ilk anlaşma olduğunu aktararak, Halkbank ile gelecek dönemde de çalışmaya devam etmek istediklerini söyledi.

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